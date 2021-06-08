5 главных фишек iOS 15 — ради чего стоит обновляться

Расскажем.

Увы, iOS 15 далеко не такая интересная, как iOS 14. Это скорее рестайлинг, нежели абсолютно новая iOS следующего поколения (вспомним, насколько отличалась iOS 14 от iOS 13). Но интересные фишки тут есть. И о самых-самых мы вам расскажем.

Сразу к делу.

Фокусировка

Новая фишка под названием «Фокусировка» и правда полезная. Это своего рода расширенный вариант «Не беспокоить». Вы можете настроить под себя уведомления, которые будут приниматься айфоном в разных режимах. Например, во время Работы, Сна и прочее.

Обновленный дизайн

Красивейшие обои, закругленные кнопки в Настройках. Ну и, конечно, улучшенное приложение Погода (тут и расширенный функционал, и новая анимация).

Улучшенный браузер Safari

Что нового? Почти мгновенные переключения между вкладками с помощью смахиваний по нижней панели. Удобно и экономит время.

Улучшенное приложение Здоровье

Теперь айфон будет изучать вашу походку. Если заметит какие-то изменения в ней, то даст знать (а в будущем, может быть, и что-то посоветует). О чем речь? Об устойчивости во время ходьбы.

Новые приложения

Какие? Например, отдельное приложение Лупа (более удобный вариант, ранее она была в Пункте управления). Возможностей также стало больше. Можно использовать в связке с камерой.

Да, работает iOS 15 developers beta 1 хорошо. Особых глюков пользователи не заметили. Проблем с приложениями также нет.

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