5 главных недостатков iPhone 12 Pro Max — некоторых флагман может буквально взбесить

Минусы самого-самого айфона.

Флагманский Айфон 12 Про Макс и правда крут. У него самый-самый экран, топовая камера, он работает дольше трех других iPhone 12. Но есть и недостатки.

О них и расскажем.

Старый дизайн в новом формате

iPhone 5 был прекрасен. Для своих размеров. iPhone 12 Pro Max тоже хорош. Но только, когда на него просто смотришь. Для огромного смартфона такой дизайн подходит едва ли. Торцы девайса, который весит, между прочим, аж 226 грамм, буквально впиваются в кожу на пальцах. Если у вас обычный размер ладони, уже через полчаса вы устанете от Про Макса…

Гигантский айфон

Да, на нем приятно смотреть кино. Но пользоваться каждый день 6,7-дюймовой лопатой не всегда комфортно. Если вы, конечно, не Гулливер. Использовать Айфон 12 Про Макс одной рукой еще менее удобно, чем Айфон 11 Про Макс. О девушках даже не говорим.

Камеры крутые, но есть нюансы

Да, во многом камеры нового флагмана круче, чем камеры прошлогоднего. Но не во всем.

Так, изменилась дистанция фокусировки. При близкой съемке новый айфон нужно держать примерно на 3, а то и 4 см дальше от объекта, чем старый. С макросъемкой из-за этого могут возникнуть большие проблемы. И это очень странно. Кроме того, у 11 Про Макс телевик был более светлым, при оптическом зуме качество было выше…

Батарея — это косяк

Чудес ждать не стоит. У новинки емкость аккумулятор меньше. Но работает в большинстве случаев смартфон столь же долго, как и предшественник. Но в тех же играх разряжается чуть ли не в разы быстрее. Очень странно, да?

В коробке пусто

У iPhone 12 Pro Max в стандартной комплектации лишь шнур, пара бумаг, наклейка и сам айфон. Для премиального девайса за 100 с лишним тысяч рублей — совершенно чудовищно. Быструю зарядку придется докупать. Наушники тоже.

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