5 главных новинок с презентации Xiaomi — Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi Mix, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro и Mi Band 6

Крутые новинки!

Компания Xiaomi провела грандиозную презентацию (круче на нашей памяти не было). Она заняла два дня, 29 и 30 марта. Какие главные новини представили?

Рассказываем.

1) Xiaomi Mi 11 Ultra — лучший камерофон на Земле

В DxOMark назвал Mi 11 Ultra лучшим камерофоном в мире. А в Европе гаджет будут продавать под названием The Director’s Cut (режиссерская, значит, версия), как раз прямой намек на возможности камеры. Цена в ЕС составит 1199 евро. У нас? Тысяч 90, не меньше. Топовая начинка прилагается. Читаем подробно.

2) Xiaomi Mi 11 Pro — даже лучше, чем Mi 11

Mi 11 Pro получил главный датчик тыльной камеры GN2 (такой же, как у Mi 11 Ultra). А еще скоростную проводную и беспроводную зарядку, топовый Snapdragon 888, большой аккумулятор и прописку только в Китае…

3) Xiaomi Mi 11 Lite — недорогой, тонкий, легкий, стильный

Mi 11 Lite 4G будет продаваться в РФ. 5G нам ни к чему. В Европе цена равна 299 евро за базовую версию. У нас? 27-30 тысяч, вряд ли больше. Чем хорош? Отличной тройной камерой, тонким корпусом, AMOLED-дисплеем и долгим временем автономной работы.

4) Xiaomi Mi Mix — пришелец из будущего

8,01-дюймовый дисплей (в открытом виде), звуковая система от Harmon Kardon, топовая квадрокамера и прочее все самое-самое. Но пока что Xiaomi планирует продавать устройство только в Китае. Цена? Порядка 1500 долларов.

5) Xiaomi Mi Band 6 — долгожданный бюджетный фитнес-трекер

А это классный фитнес-трекер, у которого и конкурентов то нет. За 45 то долларов. 1,56-дюймовй AMOLED-дисплей, куча режимов тренировок, сотни циферблатов, автономность две недели (!), датчики ЧСС, SpO2 (измеряет уровень кислорода в крови), защита о воды и прочее, прочее. Читаем о нем тут.

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