5 городов, в которых хочется жить — лучшие из лучших

Самые-самые места для жизни.

Фирма Mercer уже на протяжении многих лет оценивает индекс качества жизни в разных городах мира и составляет топ самых-самых мест для жизни.

Актуальная горячая пятерка выглядит следующим образом.

Вена

Лучший из лучших город — Вена, столица Австрии. И возглавляет рейтинг она на протяжении уже больше десяти лет. Тут все стабильно с экономикой, нет проблем с преступностью, а еще это отличное место для работы.

Цюрих

Швейцарский Цюрих просто обожают миллионеры и миллиардеры. Тут невероятные пейзажи, чистейший воздух, высокий уровень безопасности. Райское местечко.

Ванкувер

Ванкувер (Канада) занимает третью позицию в рейтинге. Сюда тянет всех. К слову, более 50% жителей не местные, а прибыли из других стран.

Мюнхен

Потрясающе красивый Мюнхен, один из самых интересных городов Германии для туристов, также идеален и для проживания.

Окленд

Окленд в Новой Зеландии замыкает топ пять. Тут все отлично с экологией, безопасностью и экономикой. А еще рядом невероятные пейзажи из «Властелина колец» и «Удивительных странствий Геракла».

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