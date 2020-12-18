5 изумительных сериалов декабря 2020, которые вам стоит увидеть

Смотрим.

И снова пятница. А значит пришло время нашей традиционной подборки сериалов. Сегодня мы расскажем вам о новинках декабря, которые вам обязательно следует увидеть.

Поехали!

Викинги

Новый сезон легендарного сериала наконец-то завершит историю, которая началась в далеком 2013 году. Ожидаем грандиозных сражений, лихо закрученную историю и ярких характерных персонажей. Прошлый сезон был изумительным. Наверняка этот окажется не хуже.

Противостояние

Одна из самых ожидаемых премьер декабря. Новый штамм гриппа уничтожил 99% человечества. Остатки людей группируются вокруг двух лидеров. Это так называемый Черный человек (его считают посланником Дьявола) и Матушка Абигейл, которой 108 лет (она выполняет волю Бога). Дуэт Александра Скарсгарда и Вупи Голдберг просто не может разочаровать!

Алиса в Пограничье

Экранизация популярной манги. Старшеклассники мечтали об интересной жизни и получили ее. Они оказываются в параллельной вселенной, в Токио после Апокалипсиса. И теперь им предстоит настоящая борьба за выживание.

Эль Сид

Масштабный исторический блокбастер, сериал об испанском национальном герое Эль Сиде Кампеадоре. У этого проекта есть все шансы стать новым хитом на многие годы вперед.

Атака Титанов

Четвертый сезон популярнейшего аниме обещает стать самым масштабным. А еще здесь открывается вся правда о необычной вселенной этого сериала. Грандиозный финал долгоиграющей саги.

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