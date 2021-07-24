5 изумительных сериалов Netflix, которые вы не видели

Посмотрите.

Сервис Netflix продолжает радовать нас великолепными сериалами. Какие-то очень известные, их видели все. Другие мы пропускаем. Сегодня расскажу вам о тех сериалах, которые вы могли пропустить. Однако их совершенно точно стоит увидеть.

Начнем.

Секс/жизнь

Увлекательная история жизни девушки с веселым прошлым, ставшей примерной женой и мамой. Но прошлое неожиданно возвращается.

Сериал берет яркими характерами, вторым дном, а также уместным искрометным юмором. Это серьезная драма, которая, тем не менее, слишком серьезно себя не воспринимает. Звучит претенциозно, но учит более легкому отношению к жизни. Финал — шедевр!

Охотники на троллей

А это первая часть анимационного цикла прославленного режиссера Гильермо дель Торо. Потрясающий фэнтезийный сериал для детей и взрослых. Огромная вселенная, множество персонажей, выверенная мифология. Десятки серий, три сериала, недавно вышедший полнометражный фильм. Но начать следует именно Охотников.

Вы обязательно влюбитесь в персонажей, вам станет интересен этот мир, его прошлое. Не оторваться.

Катла

Крайне необычный исландский сериал. В центре повествования — вулкан Катла. Неожиданно в небольшом городке начинают появляться копии некоторых людей. Иногда точные, порой — более молодые их версии.

Смотрится на одном дыхании. Это нечто вроде сплава из Твин Пикса, Тихого Холма и картин Шьямалана.

Как стать тираном

А это уже документальное полотно. Интересный рассказ о разных тиранах. Из самых разных странах и эпох. Главная фишка сериала — интересный рассказ, без нравоучений, но с историческими фактами и глубокими рассуждениями на тему.

Мальчик с оленьими рогами

И снова на тему пандемии. Человечество уничтожила страшная болезнь. Но ей не подвержены особенные дети — такие, которые родились с чертами животных. В центре повествования — мальчик-олень (с рогами), живущий в лесу. Он мечтает увидеть маму. И отправляется в опасное путешествие во внешний мир.

Фишка сериала — классные характеры персонажей. Ну и лор, который хочется изучать. Ждем продолжения.

Стоит также посмотреть:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)