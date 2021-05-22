5 крутых фишек iOS 14.7

На пути к iOS 15.

iOS 14 продолжает развиваться. С каждым новым обновлением в нее добавляют все новые и новые фишки. Все они, мы уверены, затем станут еще более совершенными в iOS 15. На этой неделе Apple представила первую бету iOS 14.7. Сколько всего будет тестовых версий прошивки, мы не знаем. Но знаем, какие фишки станут главными.

Вот они.

1) Управление Apple Watch Series с помощью жестов

iOS 14.7 + watchOS 7.6, вот ультимативное сочетание! Теперь с новыми прошивками Apple Watch можно будет управлять вообще не касаясь дисплея, просто с помощью движений руки. О различных жестах, которые можно использовать, узнаем в скором времени. Но это очень крутая идея. И реализуют ее купертиновцы наверняка достойно.

2) Описание людей с помощью VoiceOver

Сервис VoiceOver выходит на новый уровень. Теперь он сможет описывать людей. А еще озвучивать голосом содержание текстовых файлов. Круто, да?

3) Звуки для медитация

Благодаря звукам ночного прибоя, лесного дождя, журчанья ручья и так далее вы сможете расслабиться, помедитировать, словить полный Дзен так сказать.

4) Настройка размера текста во всех приложениях

А также толщины и цвета. Тоже очень полезное нововведение, особенно для тех, кто плохо видит.

5) Перевод языка жестов в речь и наоборот

Еще одна фишка из будущего. Настоящая фантастика, сервис SignTime, умеющий переводить язык жестов в речь, а речь в язык жестов. Вы можете общаться с глухонемыми. А глухонемые с вами.

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