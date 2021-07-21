6 крутых фишек старых мобильников, которых лишены современные айфоны

Было круто.

В начале и середине двухтысячных мы все пользовались не смартфонами, а телефонами. Они были классными, порой очень стильными, иногда — донельзя выносливыми. Да, примитивными с какой-то стороны, но а с другой — такими, какими современным смартфонам никогда не стать. В общем, это была другая эпоха, которую приятно вспоминать. И было у тех мобильников то, чего нет у современных айфонов.

Об этом и расскажем.

Невероятное разнообразие форм-факторов

Помните наш материал о самых необычных телефонах Nokia? Почитайте, посмотрите фото. Удивительно, не правда ли? В современном мире такого уже, увы, не представить.

Все смартфоны по большей части выглядят идентично. Кирпич с экраном, так бы мы назвали их в ту замечательную эпоху.

Зеркало для селфи

В раскладушках с камерами производители часто встраивали небольшие зеркальца, в которых было отлично видно свою физиономию. И ведь и правда работало! Даже лучше, чем получается на основную камеру сейчас.

Сменные корпуса

А еще у тех телефонов часто были сменные корпуса. Не нравится цвет? Купил другой корпус и дело решено. Не то, что сейчас. Какой айфон купил, с таким и ходишь. Вариантов изменить цвет нет.

Коаксиальный разъем

Был почти во всех мобильниках. Для чего? Для внешней антенны. Например, на дикой природе или в лесу сигнал телефон мог не ловить (как и современный смартфон в общем-то). А через этот разъем вы могли подключить дополнительную антену, которая в разы усиливала сигнал.

Крепление для шнурка

У телефонов были дырки сверху корпуса, чтобы их было удобно носить на шее или на руке, продев веревку. То была целая культура разноцветных шнурков. Почему на смартфонах такого нет? Кто знает. Но возвращению шнурков мы бы были рады.

Защита камеры

Раньше на телефонах для защиты камеры использовали закрывающая пластиковая шторка. И она выполняла свою функцию куда лучше, чем прочное стекло сегодня.

Ведь стекло все равно покрываются микротрещинами и пылью…

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