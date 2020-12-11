5 крутых исторических сериалов, которые вам стоит увидеть

Учим историю с интересом.

Пятница. А значит пришло время очередной подборки годных сериалов от нашего сайта. Сегодня у нас на повестке история.

Эти сериалы совершенно точно стоит увидеть.

Медичи

Чудесный исторический сериал, который увлекательно рассказывает историю семьи Медичи. Снят на фоне потрясающих пейзажей Флоренции, Рима, Венеции и Милана. Все три сезона смотрятся на одном дыхании. Красивое, трагичное и одновременно неглупое кино.

Борджиа (с Джереми Айронсом)

Еще один потрясающий сериал, действие которого разворачивается в Италии. На этот раз в центре повествования семья Борджиа и ее глава, сумевший стать Папой Римским. Дорогой, интеллектуальный и динамичный — именно таким получился этот сериал.

Тюдоры

Еще один захватывающий сериал о легендарной семье. И главная достопримечательность этой картины — безусловно Натали Дормер, играющая Анну Болейн. Лучшая роль этой актрисы, которую вы наверняка знаете по роли в «Игре Престолов».

Пустая Корона

Поклонникам таланта Бенедикта Камбербэтча посвящается. Хотите увидеть настоящие шекспировские страсти на экране? Этот сериал лучший способ проникнуться произведениями знаменитого творца.

Чернобыль

А этот британский сериал 2019 года одновременно впечатляет и пугает. Такой продуманной, выверенной от и до и, к сожалению, на 99% достоверной экранизации чернобыльский трагедии вы еще совершенно точно не видели. На стыке истории и хоррора…

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