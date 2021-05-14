5 крутых новых фантастических сериалов, которые стоит увидеть

Только годное кино.

Май, теплеет, близится лето. Гулять бы целыми днями! Но жара не позволит. Пока за окном жарко рекомендуем оставаться дома. Благо есть, чем заняться. Хотя бы просмотром новых фантастических сериалов. А вышло их целое множество. Расскажем о пятерке самых-самых.

Поехали!

Наследие Юпитера

Новая супергероическая фантастика в лучших традициях Marvel и DC. Красивая, в меру пафосная, с юмором и интересными персонажами. В центре внимания люди со сверхспособностями, а еще — конфликт мегакрутых отцов и детей. Необычно. И крайне зрелищно. Бои тут, что надо.

Вампиры Средней Полосы

Годный отечественный сериал в лучших традициях Дозоров. С русским духом, грамотным подбором актеров и тем. Нет, это не ужасы и не классическая мистика. Скорее нечто на стыке социальной драмы, экшна и философской притчи.

Любовь, смерть и роботы (2 сезон)

Наконец-то! Дождались. Netflix выпустил второй сезон сборника короткометражных шедевров. И он ничем не хуже, чем первый. В короткий анимационный метр вложено столько энергии и идей, что каждой истории хватило бы на целую вселенную. Супер!

Тень и кость

Представим Царскую Россию, только в фэнтезийной вселенной магов и монстров. Да еще и разделенную на две части разломом, окутанным туманом, в котором живут потусторонние чудовища. Звучит интересно. А смотрится этот сериал по романам писательницы Ли Бардуго на одном дыхании. Жаль, что первый сезон это лишь завязка.

Dota: Кровь Дракона

Нежданно-негаданно по Dota, по сути бессюжетному MMO-проекту, выпустили одно из лучших аниме сезона весны 2021. Красивая картинка, интересные герои, любопытный мир и полная сюжетных поворотов история.

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