5 крутых смартфонов февраля 2021 — Huawei Mate X2, Xiaomi Mi 11 Pro, Samsung Galaxy A52, Redmi K40 Pro и ASUS ROG Phone 5

Главные новинки февраля.

Какие смартфоны мы бы назвали самыми интересными в феврале 2021 года? Пожалуй пять следующих — Huawei Mate X2, Xiaomi Mi 11 Pro, Samsung Galaxy A52, Redmi K40 Pro и ASUS ROG Phone 5.

О них ниже.

Huawei Mate X2

Новый гибкий флагман от Huawei с огромным 8,01-дюймовым дисплеем, чипсетом Kirin 9000, топовой камерой и астрономическим ценником. Презентация ожидается 22 февраля. Когда доберется до РФ? Не знаем. Честно говоря, может не добраться вовсе.

Xiaomi Mi 11 Pro

А вот Xiaomi Mi 11 Pro могут начать у нас продавать сразу вместе с обычным Xiaomi Mi 11. Когда? Совершенно точно, что это случится весной. Ставим на середину или конец марта. Чем примечательна эта модель? Могучим Snapdragon 888 внутри, изумительной камерой (иначе и быть не может) с феноменальным зумом (нужно же уделать Samsung Galaxy S21 Ultra) и сверхбыстрой зарядкой.

Samsung Galaxy A52

А у Samsung Galaxy A52 есть все шансы стать главным бестселлером в РФ в этом году (как было в прошлом с Galaxy A51). Этот среднебюджетный смартфон получит отличный дисплей, мощную SoC, хорошую камеру и большой аккумулятор. Идеал за свои 40 тысяч (примерно).

Redmi K40 Pro

Snapdragon 888, дисплей с частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ, накопитель на 256 ГБ, а еще 64-мегапиксельная камера. В общем то, что надо. И по цене, думается, раза в 2,5 дешевле, чем iPhone 12 Pro.

ASUS ROG Phone 5

А это мечта мобильного геймера. Вновь Snapdragon 888, да. А еще 6,78-дюймовый OLED-дисплей с феноменальной частотой обновления 144 Гц, батареей на 6000 мА*ч и Android 11. Официально покажут 12 февраля.

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