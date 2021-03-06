5 лучших гаджет-подарков от Apple на 8 марта

Оригинально!

Цветы это хорошо. Они нужны. А вот традиционные украшения, одежда и прочие стандартные подарки могли уже наскучить вашей даме. Мы, как портал, ориентированный на технику, расскажем о гаджет-подарках от нашей любимой Apple. Таких, которые одновременно удивят и порадуют ваших жен, девушек, мам, бабушек, сестер, коллег и так далее.

Поехали!

Для меломанок: AirPods Pro

Потрясающие наушники. И точка. Если ваша девушка любит музыку, то берите на 8 марта именно их. Они компактные, не такие дорогие, как AirPods Max, к тому же могут похвастаться крутейшей функцией шумоподавления.

Для миниатюрных дам: красный iPhone 12 mini

iPhone 12 mini, кто бы что ни горовил, прекрасен. Особенно, если вы хрупкая девушка, у которой нет ладоней-лопат. Миником удобно пользоваться одной рукой (даже миниатюрной), он помещается в маленькие сумочки, а еще может быть ярким. Берите красный.

Для бабушек и мам: Apple Watch Series 6

С множеством фишек для здоровья Apple Watch Series 6 как раз то, что нужно для пожилых женщин из вашей семьи. Например, бабушек. А если ваша мама ходит на фитнес? Тоже самое то. Спортивные режимы, датчик ЧСС — полный набор необходимых штук!

Для путешественниц: iPhone 12 Pro Max

Девушкам, которые большую часть жизни проводят в путешествиях, мы рекомендуем дарить топовый айфон. Во-первых, он дольше всех держит батарею. А во-вторых, снимает лучше, чем любой другой смартфон от Apple.

Для деловых красавиц: MacBook Air

Компактный, легкий, мощный, стильный. MacBook Air идеальный лэптоп для тех девушек, которые, как говорится, с головой в работе. Он не тормозит (и не будет еще лет 7-8) и его удобно брать с собой.

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