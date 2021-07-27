5 лучших iPhone в истории — изумительные айфоны

Вспомним.

Август уже скоро. На носу сентябрь. А это значит, что нам покажут новое поколение айфонов. Войдут ли они в золотой пантеон лучших? Кто знает, но сомневаемся. Слишком уж они будут похожи на актуальные модели серии iPhone 12.

Так или иначе, начинаем ностальгировать и вспоминать самые-самые айфоны в истории.

iPhone 4

Безусловный фаворит. Потрясающе красивый Айфон. Золотое сечение. По-прежнему смотрится стильно, благородно, очень дорого. Идеально лежит в руке.

Помечтаем? Вот бы iPhone 4, да с начинкой iPhone 12. 100% хит продаж бы был.

iPhone 7

Последний олдскульный Айфон. Таким, каким смартфоны от Apple представлял Стив Джобс. Первый с защитой от воды. По-прежнему смотрится классно. Фотографирует неплохо. Лежит в руке отлично. А в красной расцветке, так и вовсе, взрыв мозга.

iPhone X

Как вам форм-фактор без кнопок? Я долго не мог привыкнуть. Но прогресс не остановить. Хочется чего-то актуального? Тогда и технику менять придется. В общем, iPhone X красив. Все еще классно снимает. Ну и стоит уже недорого.

iPhone 12 Pro Max

Ультимативный iPhone на текущий момент. Классно снимает (заменит в путешествиях большие камеры простым пользователям, профессионалы уже другое дело). Долго работает. Да, огромен, да оттягивает карманы (летом вообще беда, мне в белых легких брюках даже iPhone XS таскать неудобно). Но фильмы на нем смотреть одно удовольствие, как и играть.

iPhone 3G

Когда-то этот «мыльный» айфон мне очень и очень нравился. Казалось, что удобнее вещи попросту не существует. Да и экран тут большой. Сегодня пользоваться почти невозможно. Но тогда это было нечто. Артефакт замечательной эпохи конца 2000-х, когда все и всех любили, всюду был мир и гармония, в РФ царил достаток. На нем и завершим подборку.

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