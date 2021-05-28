5 лучших портов игр с ПК и приставок на iPhone

Только самое лучшее.

На iPhone полно хороших игр, которые изначально создавались для смартфонов. Но есть и хорошие порты больших проектов с ПК и игровых приставок. Называем пятерку самых удачных.

Поехали.

Grand Theft Auto: San Andreas

Легендарная GTA: San Andreas, в которую, кажется 15-17 лет назад (игра, напомню, вышла в 2004 году) играл каждый, прекрасно чувствует себя на айфоне. И даже управление у авторов порта вышла весьма удачным. К нему вполне можно привыкнуть.

Плюсы этой версии — расширенная сюжетная линия, стабильный уровень fps, симпатичная картинка (на маленьком экране игра смотрится куда приятнее). Даже если вы играли в San Andreas раньше, обязательно оценить ее же на iPhone. Оно того стоит.

Final Fantasy VII

Оригинальная Final Fantasy VII 1997 года выпуска приятно смотрится на дисплее iPhone. Геймплей не испортили, картинку тоже. Легендарная JRPG пришла на айфон в том виде, в каком мы любили и ценили ее на 32-битной PlayStation больше 20 лет назад.

Есть пару полезных фишек — ускорение битв, например. Утонуть в мире этой игры вы можете на десятки и десятки часов.

XCOM: Enemy Within

Симпатичная тактическая стратегия, которая замечательно портирована с ПК на айфон. Да, графика стала чуть хуже, но не критично. А вот глубина геймплея, вариативность тактик, подходов сохранилась.

Любителям сложных и вдумчивых стратегий посвящается. Тем более, что недостатков у этого порта нет вовсе.

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

На iPhone классика ролевого жанра смотрится и играется замечательно. Не тормозит, управление специфическое, но к нему можно привыкнуть. Но лучше играть на современных айфонах, а совсем замечательно, если это будет iPhone XS Max, 11 Pro Max или 12 Pro Max.

Такой масштабной игре большой экран очень кстати.

Limbo

Мрачный и атмосферный хоррор-платформер — одна из лучших игр 2010 года вообще. А теперь еще и одна из самых-самых для iPhone.

Не слишком продолжительное и крайне запоминающееся приключение. Тем более, что порт образцовый.

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