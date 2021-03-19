5 лучших российских приложений для iPhone

Что бы мы поставили сами.

Обязаловка всегда напрягает, факт. Далеко не всем понравится то, что выберет сами знаете какой надзор для наших смартфонов. Но есть среди нашего ПО и стоящее.

Вот, какие приложения установили на свои айфоны мы сами. И вам рекомендуем.

Прекрасно работают. Не только у нас, а во всем мире. Куда круче карт от Google. Удобное, правильное приложение, сделанное настоящими профессионалами. С богатым функционалом и простым интерфейсом.

Не совсем российское, конечно, приложение, но созданное нашим соотечественником. Поэтому оно и здесь. Лучший, не побоимся этого слова, мессенджер в мире. А еще крутое СМИ и своего рода соц. сеть.

У российской социальной сети номер один удобное приложение. И если вы пользуетесь ВКонтактом, то оно должно быть на вашем смартфоне. Нашу группу, опять же, удобнее читать с айфона.

Тут и музыка, и поиск по фото (не знаете, например, что за зверь перед вами, делаете фото, Яндекс расскажет), а также удобный поисковик. И с Алисой работать легко и просто.

Верите в удачу? Тогда это приложение для вас. Играть удобнее именно в онлайне, а не ходить с бумажными билетами.

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