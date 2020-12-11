5 лучших смартфонов 2020 года

Какие?

Итак, 2020 год подходит к концу. Какие смартфоны мы бы назвали лучшими за последние 12 месяцев?

Вот эти.

Лучший Айфон 2020 года: iPhone 12

Базовый iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем, как нам кажется, является самым оптимальным смартфоном от Apple, выпущенным в 2020 году. Он сильно дешевле, чем iPhone 12 Pro, однако у него столь же крутой OLED-дисплей и великолепные камеры. Нужен хороший новый Айфон за вменяемые (относительно) деньги? Берите версию с 64 ГБ флэш-памяти.

Лучший смартфон на Android 2020 года: Samsung Galaxy S20

Квинтэссенция смартфона от южнокорейского техногиганта Samsung. Galaxy S20 это все, что можно хотеть от современного Android-фона в 2020 году. У него потрясающие камеры, емкая батарея и стильный дизайн. А еще тут один из лучших дисплеев среди всех смартфонов на рынке.

Лучший среднебюджетный смартфон года: Samsung Galaxy S20 FE

За 45 тысяч рублей это идеальная модель. Она почти столь же хороша, как и Galaxy S20, но стоит куда меньше. Долго держит батарею, отлично снимает и может похвастаться изумительным экраном.

Лучший компактный смартфон 2020 года: iPhone 12 mini

Нужен компактный смартфон с современным железом? Выбора, оказывается, нет. Компактных смартфонов сейчас почти не делают. Единственный выбор — iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем. Только сначала подержите его в руках.

Лучший бюджетный смартфон года: iPhone SE

Нужен бюджетный и хороший смартфон? Берите iPhone SE образца 2020 года. Лучшего смартфона за сумму в районе 30 тысяч рублей вы не найдете. У него могучая начинка, крутая камера, а еще он будет получать новые версии iOS еще лет пять.

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