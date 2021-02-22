5 лучших смартфонов до 15 000 рублей
Недорого и достойно.
Нужен недорогой и хороший смартфон? Что же, если у вас бюджет до 15 000 рублей, вы вполне можете найти достойный аппарат.
Какой? Расскажем.
iPhone SE
Первым делом айфон, а все остальное потом. До 15 000 рублей вы можете рассчитывать на iPhone SE первого поколения. И это замечательный гаджет. Который, между прочим, поддерживает iOS 14. Компактный, в меру быстрый. Да, батарея совсем крошечная, но пауэрбанк решает эту проблему.
Redmi Note 8
Большой, удобный, производительный и крайне недорогой. Эта модель прослужит вам еще года два, а то и три. Здесь неплохая квадрокамера (днем снимает отлично, а вот вечером так себе), емкий аккумулятор и высокое качество сборки.
Honor 9X
Нужен девайс с NFC для бесконтактных платежей и до 15 тысяч? Берите Honor 9X. У него гигантский 6,59-дюймовый дисплей, 128 ГБ флэш-памяти и защитная пленка в комплекте бонусом. Но батарея (хоть и на 4000 мА*ч) разряжается слишком быстро.
Redmi 9A
Нужен монстр автономности? Тогда эта модель для вас. Аккумулятор на 5000 мА*ч позволит этому девайсу проработать не то, что 24 часа, а все 48 часов на 100% заряде. Да и стоит он порядка 6000 рублей. Но, кроме батареи, все сердито. Камера так себе, процессор медленный, памяти мало (32 ГБ).
Honor 10i
А это лучший камерофон в нашей ценовой категории. Тройная камера на 24, 8 и 2 Мп снимает шикарно и днем, и ночью. Флэш-памяти для снимков достаточно, аж 128 ГБ. Процессор тут также быстрый. В комплекте есть чехол. Но батарея маленькая (3400 мА*ч).
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