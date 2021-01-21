5 мегаполезных приложений для вашего iPhone

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Программа, считающая шаги. С очень богатым функционалом, а также элементами социальной сети. Присоединяемся к одной из групп (рекомендуем Элиту с необходимостью проходить не менее 10 000 шагов в день) и начинаем шагать. Мотивирует! А движение это, как известно, жизнь.

На наш взгляд самое удобное приложение для прослушивания музыки. К тому же с огромной базой. Платить вовсе не обязательно. Функционала бесплатной версии хватает с головой.

Это не только идеальный мессенджер, но еще и один из самых оперативных источников новой в современной Интернете.

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