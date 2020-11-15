5 превосходных исторических сериалов, которые вам нужно увидеть

Не оторвешься.

Хороших сериалов сегодня чуть ли не больше, чем качественных фильмов. Современные реалии таковы, что люди все чаще смотрят кино дома, а не на большом экране. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сериалы теперь могут похвастаться огромными бюджетами, звездами первой величины и именитыми режиссерами у руля.

Любите историю? Тогда нынешняя воскресная подборка как раз для вас.

Последнее королевство

Изумительная историческая драма на четыре сезоны (будет больше — на пятый сериал уже продлен), повествующая о приключениях Утреда, воина рожденного саксом, но выращенного викингами.

С классными актерами, яркими персонажами, интересным центральным сюжетом и множеством увлекательных дополнительных историй, качественными сценами баталий и великолепными костюмами. Не оторваться.

Марко Поло

К сожалению, «Марко Поло» продержался на экранах всего 2 сезона — сказалась чрезмерная дороговизна его производства. Но то, что есть, заслуживает вашего внимания без всяких но. Это одно из самых красивых, завораживающих и увлекательных исторических приключений в формате сериала.

Викинги

В «Викингах» мы следим за жизнью Рагнара Лодброка, легендарного воителя далекого прошлого. И в исполнении Трэвиса Фиммела он получился одним из самых харизматичных киногероев последних лет. Впрочем, даже после его кончины «Викингам» есть, что предложить — сериал по-прежнему отлично смотрится.

Рим

Масштабное полотно на 22 серии о жизни и нравах Древнего Рима. Сериалу уже 15 лет, но прямых аналогов такого уровня (с высоким бюджетом, интересной историей и размахом) до сих пор никто не снял. Здесь всего в меру — приключений, юмора, сражений, любви, а также политики.

Чернобыль

А это уже наша современная история. Трагедия СССР во всей своей нелепости и кошмаре. Снято очень достоверно и максимально жестко. Здесь почти нет места сантиментам. Порой создается впечатление, что смотришь не исторический сериал, а нечто среднее между триллером и хоррором. Но, вероятно, все именно так и было…

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