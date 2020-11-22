5 причин не тратить деньги на флагманский iPhone 12 Pro Max

Рассказываем.

Планируете купить флагманский Айфон 12? Хорошенько подумайте. Возможно, что он вам не нужен. Расскажем почему.

Вот пять главных причин.

Он стоит слишком дорого

За самый простой Айфон 12 Про Макс с накопителем на «жалкие» 128 ГБ просят 110 тысяч рублей. Версия на 512 ГБ обойдется уже в 140 тысяч! Безумная сумма за всего лишь телефон. Тем более, что дешевеют они довольно быстро.

Многие берут айфон ради статуса. И обладать самым крутым айфоном, возможно, и правда престижно. Но сначала трезво оцените свои финансовые возможности. Денег хватает? Берите. Но совершенно точно не стоит влезать в кредиты.

Вы платите за мощность, которая вам не нужна

Флагманский айфон и правда очень мощный. Внутри находится 5-нм чипсет A14 Bionic. Он же установлен и в менее дорогих айфонах. Его мощь, к слову, сегодня совершенно бесполезна. Просто положите рядом iPhone 11 Pro Max и iPhone 12 Pro Max, начните запускать приложения и игры. Ну как, есть разница?

Автономность — слабое место даже флагманского Айфон 12

Увы, но новый Айфон 12 Про Макс получил батарею меньшей емкости, чем Айфон 11 Про Макс. И в некоторых ситуациях новинка работает даже меньше. Например, в играх.

Так или иначе, потратив 100 с лишним тысяч, вы все равно будете заряжать свой топовый айфон каждый день.

И все-таки он хрупкий

Да, в тестах новый Айфон 12 Про Макс показывает себя неплохо. Но, уронив его на асфальт, вы скорее всего приговорите себя к дорогостоящему ремонту. Такова плата за стильный дизайн и премиальные материалы, из которых сделан корпус. Был бы это пластик — другое дело. Но, где вы видели пластиковые флагманы!?

Чехол спасает ситуацию. Но скрывает весь премиальный лоск Айфон 12 Про Макс.

И это еще не всё! Не забываем, что у Айфон 12 Про Макс, который стоит целое состояние, чрезвычайно бедная комплектация — быструю зарядку и наушники придется докупать отдельно.

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