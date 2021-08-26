5 причин, почему Mortal Kombat 2021 это отличное кино

Посмотрел, делюсь впечатлениями.

В детстве был фанатом Mortal Kombat (как и все пацаны, росшие в 1990-х). Всем двором устраивали бои сначала на Dendy, затем на Sega Mega Drive, вели учет побед, определяя чемпионов. Когда вышел первый фильм Mortal Kombat, кассету буквально засмотрели до дыр. Знали наизусть все фразы российского дубляжа (приобрели лицензионную кассету от студии «Союз»).

В общем, MK прочно вошел в нашу жизнь. Второй фильм не понравился. Решительно! Ждали третий. Больше 20 лет. Не дождались. Зато в 2021 году выпустили совершенно новую картину, которая к оригинальным двум отношения не имеет. Как к мультфильма и сериалам.

Это отдельное кино, которое не стоит воспринимать в привязке к прошлым картинам и официальному каноничному лору игровой вселенной MK. Тут скорее, как говорится, «по мотивам». Я это принял с первых же кадров и получил удовольствие от картины. Так, чем же она хороша?

1) Отсутствие привязки ко всей гигантской франшизе это плюс

Авторы пошли своим путем, придумали свой мир и своих персонажей. Без следования канону и лору (будто то дилогия фильмов, сериалы или игры). Получилось что-то свое, легкое, простое, но увлекательное. И зрелищное. Правильно, что не стали делать продолжение второго (или даже первого, классного) фильма. Время уже ушло, теперь другая эпоха.

2) Кано

Классный персонаж получился. И с добрыми повоевал, и на стороне зла. Погиб, конечно. Но сцены с ним получились веселыми и ненапряженными. Мой любимый персонаж в фильме.

3) Старые герои по-новому

Никакого могучего спасителя мира Лю Канга. Обычный пацан. Джакс простой чувак, проигрывает в начале и весь фильм восстанавливается. Саб-Зиро здесь эпичный главный антагонист, а Соня, хоть и красавица, но маргинал и живет в трейлере. И так далее, и тому подобное. Раскрыть персонажей не хватило хронометража, но подход верный.

4) Изумительное вступление

Легендарная история Саб-Зиро и Скорпиона в начале фильма это жемчужина картины. Из этого можно было бы сделать изумительное отдельное и очень красивое кино.

5) Жестокость и файрболы, фан-сервис

Отсылок к игре масса (и к первому фильму тоже). Фаталити жестокие, зверские (но людей кроваво не убивают, только монстров). Спецэффекты на уровне. Суперудары (самые знаковые) имеются. И арены тоже. Ну и о Горо не забываем.

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