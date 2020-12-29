5 самых красивых смартфонов 2020 года

Красота спасет мир.

В 2020 году вышло множество великолепных смартфонов. Но сегодня мы поговорим исключительно о красивых устройствах.

А самыми привлекательными, как нам кажется, были вот эти шесть моделей.

iPhone 12 mini

Компактный новенький айфон выглядит сногсшибательно. Особенно в красном цвете. У него потрясающий корпус, который напоминает нам об изумительном iPhone 4 (в редакции Блохи именно эту модель считают самой стильной). Ничего лишнего.

Huawei Mate 40 Pro

Флагманский Huawei всем своим видом демонстрирует, что перед вами премиальное устройство. Корпус выполнен из дорогих материалов, дизайн камеры кажется нам почти что идеальным, а лицевая панель своего рода маленький шедевр.

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Дорогущий гибкий Samsung получился не только технологичным, но и весьма стильным. Эталон смартфона с гнущимся дисплеем на данный момент. И так будет, по крайней мере, до выхода гибкого айфона.

Линейка Samsung Galaxy S20

Вся линейка Galaxy S20 кажется нам привлекательной. Тут симпатичный дизайн камеры, великолепный безрамочный дисплей и дорогие материалы отделки.

Xiaomi Mi 11

Представленный в конце года Xiaomi Mi 11, первый смартфон на базе топового чипсета Snapdragon 888, выглядит так, как и должен флагман. Стильно, совсем не пафосно, даже строго, но сразу понимаешь, что перед тобой дорогой и технологичный гаджет.

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