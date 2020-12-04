5 старых игр для ПК, которые увлекают и сегодня

Иногда доброе старое лучше нового.

Да, эти игры не поразят вас сногсшибательной графикой, трассировкой лучей и прочими фишками нового поколения. Но совершенно точно подарят больше удовольствия, чем большинство современных проектов.

Пятерка крутых старых игр, которые способны увлечь не на шутку в конце 2020 года.

Baldur’s Gate (1998)

Легендарная ролевая игра, которой по-прежнему нет равных. Тот случай, когда звезды сошлись — здесь потрясающий сюжет, тщательная, почти книжная проработка персонажей, изумительные диалоги и красивый, нарисованный от руки мир. И, конечно, атмосфера грандиозного фэнтези-приключения.

Heroes of Might & Magic III (1999)

Еще один шедевр из прошлого на все времена. И, что примечательно, Heroes of Might & Magic III играется сегодня точь-в-точь, как 20 лет назад. Она по-прежнему поражает глубиной геймплея, красотой 2D-картинки и мелодичной музыкой.

Grand Theft Auto: San Andreas (2004)

Да, современные GTA хороши. Но такого яркого мира, такого безбашенного духа и огромного разнообразия геймплея, как в San Andreas, нет ни в одной другой части культовой серии. San Andreas это целый мир и целая жизнь. Тут каждый найдет занятие себе по душе.

Final Fantasy VII (1998)

Самая известная японская RPG 20 века способна захватить и сейчас. Тут цепляющая история, проработанные персонажи, гигантский игровой мир с огромным количеством дополнительных заданий и невероятная атмосфера. Ну и, конечно, музыка, слушать эти мелодии можно буквально бесконечно.

Half-Life (1998)

У первого Half-Life по-прежнему нет конкурентов, за исключением разве что второй части. Это штучный сюжетный шутер, в котором все на своих местах. Идеальный баланс между историей, экшном и исследованием мира.

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