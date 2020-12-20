5 эксклюзивных фишек iOS 14.3

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iOS 14.3 вышла. Большинство тех, у кого смартфоны поддерживают новую прошивку (а это, напомним, все айфоны, начиная с iPhone 6s и iPhone SE первого поколения), уже наверняка обновились. Делитесь впечатлениями от последней версии iOS в комментариях. А мы же сегодня расскажем вам о ее главных нововведениях.

Поехали.

Поддержка AirPods Max

Да, одна из главных фич — поддержка премиальных AirPods Max, за которые у нас просят больше 60 тысяч рублей. Только с iOS 14.3 вы сможете насладиться их великолепным звучанием в полной мере на своем iPhone.

Формат ProRAW

С iOS 14.3 обладатели премиального iPhone 12 Pro и флагманского гиганта iPhone 12 Pro Max смогут воспользоваться всеми преимуществами формата ProRAW. Качество фотографий и правда возрастает — смотрим тут. Как его включить? Читаем здесь.

Apple Fitness+

Приложение Fitness+ заработает именно тогда, когда вы установите iOS 14.3. Крутая программа, у которой есть все шансы стать ультимативным цифровым помощником в тренировках.

Поддержка джойстика от PS5

Теперь в игры на айфоне вы сможете играть, воспользовавшись изумительным котроллером от консоли PlayStation 5. С DualSense играть в ту же Genshin Impact сплошное удовольствие.

Поддержка AirTags

Поисковые метки AirTags по-прежнему в продажу не поступили. Но в iOS 14.3 они уже упомянуты. Прошивка их дефакто поддерживает.

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