6 фильмов для хорошего настроения

Пятничная подборка.

Осенняя хандра одолела? Еще бы, не самый простой год. А тут еще и погода испортилась. Хочется завернуться в теплое одеяло и начать выть на луну? Погодите. Вот эти 6 фильмов (и мультфильм тут тоже есть, к слову) наверняка исправят ситуацию. Настроение гарантировано поднимется.

Посмотрите обязательно.

Дорога на Эльдорадо

«Дорога на Эльдорадо» это невероятно жизнеутверждающий мультфильм о настоящей дружбе и силе духа. Для всех возрастов и на все времена. К тому же, с потрясающими песнями в исполнении Элтона Джона.

Поездка в Америку

Комедия, которая никогда не устареет. Одна из лучших ролей Эдди Мерфи. По-настоящему добрый, душевный и весьма глубокий фильм. Сразу захочется жить!

Кто подставил кролика Роджера

Единственный в своем роде блокбастер, в котором мультипликационные герои органично вписаны в картину с настоящими актерами. Душевный фильм детства, который всегда хорошо смотрится.

Куда приводят мечты

Фантастическая мелодрама, которая поднимает важнейшие вопросы. И находит на них ответы. Одновременно грустный и воодушевляющий фильм, после просмотра которого настроение всегда поднимается.

Достучаться до небес

Еще один сразу и грустный и оптимистичный фильм о жизни. Демонстрирует нам то, что счастье возможно всегда, какой бы ни была ситуация и обстоятельства. Гарантировано поднимает настроение.

Бесконечная история

Великолепная сказка. Таких сейчас не снимают. С потрясающими героями, красивым миром, изумительным саундтреком и увлекательной историей.

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