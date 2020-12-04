6 изумительных сериалов 2020 года, от которых невозможно оторваться

Смотрим.

Погода за окном не очень (по крайней мере, на большей части территории России). Гулять мы стали меньше. А фильмы смотреть, напротив, больше. Мы продолжаем подбирать для вас великолепные сериалы, на которые стоит потратить время.

Сегодня у нас горячая шестерка из 2020 года.

Новый Папа

Продолжение «Молодого Папа» от легендарного итальянского режиссера Паоло Соррентино получилось исключительным. Это потрясающая историческая драма с красивой картинкой и невероятной игрой Джона Малковича.

Проклятая

А это уже английское фэнтези. Классическое, но от этого не менее захватывающее. С чарующими пейзажами, красивыми актерами и довольно интересной подачей истории Артура.

Сквозь снег

Детективный постапокалипсис. Мир разрушен. Последние люди сосуществуют друг с другом в поезде, поделенном на вагоны-классы. У этой картины интересный сеттинг и необычная атмосфера. Смотрится на одном дыхании.

Дракула

Совершенно неожиданный вариант прочтения истории «Дракулы». И, что особенно радует, каждая серия тут это почти что отдельный фильм. Со своим духом и настроением. К сожалению, удовольствие это недолгое. Сериал слишком короткий. Но стоящий.

Звездный Путь: Пикар

С нетерпением ждем продолжения. История Пикара удалась. Тут и увлекательный сюжет для новичков и тонны фан-сервиса для тех, кто давно влюблен в Star Trek. Ну и, конечно, классная игра главного актера.

Ход королевы

Стильная, необычная, увлекательная и глубокая историческая драма, которая держится на захватывающем сюжете и изумительной игре актеров. Для поклонников умного кино «Ход королевы» это настоящий подарок.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)