6 изумительных сериалов 2020 года, от которых невозможно оторваться
Смотрим.
Погода за окном не очень (по крайней мере, на большей части территории России). Гулять мы стали меньше. А фильмы смотреть, напротив, больше. Мы продолжаем подбирать для вас великолепные сериалы, на которые стоит потратить время.
Сегодня у нас горячая шестерка из 2020 года.
Новый Папа
Продолжение «Молодого Папа» от легендарного итальянского режиссера Паоло Соррентино получилось исключительным. Это потрясающая историческая драма с красивой картинкой и невероятной игрой Джона Малковича.
Проклятая
А это уже английское фэнтези. Классическое, но от этого не менее захватывающее. С чарующими пейзажами, красивыми актерами и довольно интересной подачей истории Артура.
Сквозь снег
Детективный постапокалипсис. Мир разрушен. Последние люди сосуществуют друг с другом в поезде, поделенном на вагоны-классы. У этой картины интересный сеттинг и необычная атмосфера. Смотрится на одном дыхании.
Дракула
Совершенно неожиданный вариант прочтения истории «Дракулы». И, что особенно радует, каждая серия тут это почти что отдельный фильм. Со своим духом и настроением. К сожалению, удовольствие это недолгое. Сериал слишком короткий. Но стоящий.
Звездный Путь: Пикар
С нетерпением ждем продолжения. История Пикара удалась. Тут и увлекательный сюжет для новичков и тонны фан-сервиса для тех, кто давно влюблен в Star Trek. Ну и, конечно, классная игра главного актера.
Ход королевы
Стильная, необычная, увлекательная и глубокая историческая драма, которая держится на захватывающем сюжете и изумительной игре актеров. Для поклонников умного кино «Ход королевы» это настоящий подарок.
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