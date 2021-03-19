6 самых красивых игр для iPhone

Прогресс не стоит на месте.

Все движется, развивается. Игры для смартфонов это уже не только интересно, но еще и красиво. Ниже мы расскажем вам о 6 самых привлекательных (визуально). Ваш айфон потянет?

Вот они.

Если у вас достаточно мощный смартфон, то в мобильной Call of Duty вы вполне можете рассчитывать на великолепную графику. Нет, конечно, до уровня ПКшных частей последних лет Mobile вариант не дотягивает. Но все равно выглядит весьма и весьма достойно. Да и с оптимизацией все неплохо.

Примитивный мобильный файтинг, в котором нет места стратегии боя или тактике. Жми себе кнопки в определенном порядке и смотри на анимацию боя. Но сама картинка и правда крутая. Бойцы выглядят отменно.

Главная JRPG/адвенчура для Айфона! Увлекательная, красивая, сложная, глубокая. Сделана по всем правилам большой AAA игры для ПК и консолей. Ее не зря сравнивают с серией The Legend of Zelda. Но у Genshin Impact есть свое собственное лицо. Попробуйте, не оторветесь.

Самая красивая MMORPG для ПК является также и самой красивой MMORPG для iPhone. Если любите этот жанр, дайте ей шанс, наверняка втянетесь.

Вероятно, что именно эта игра и является самым красивым мобильным шутером на сегодняшний день. Яркая, напичканная донельзя спецэффектами, с проработанной физикой и разнообразием локаций.

Да, на айфоне есть свой NFS. Продвинутая система отражений, хорошие погодные эффекты, достойные модельки автомобилей. Помните Underground? Так вот, No Limits выглядит лучше.

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