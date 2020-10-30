6 самых привлекательных смартфонов — изумительный дизайн
Красавцы.
Откровенно некрасивых смартфонов сейчас почти не делают. Но, к сожалению, большинство из них слишком похожи друг на друга. К счастью, встречаются модели, внешний вид которых выделяет их из бесконечного числа клонов. Сегодня речь пойдет о самых удачных с точки зрения дизайна устройствах, на которые попросту приятно смотреть.
Шестерка смартфонов, радующих глаз.
iPhone 4
Эталон дизайна айфона. Этот компактный смартфон выглядит стильно и дорого, а еще его не спутаешь ни с одним другим устройством.
Острые грани, стекло сзади, блестит и манит, глаз не оторвать!
Samsung Galaxy Z Flip
Раскладушка от Samsung с гибким дисплеем поражает не только гигантским ценником, но и удачным дизайном. Гаджет смотрится одинаково хорошо как в раскрытом видео, так и сложенном состоянии.
Oppo Reno4 Pro
У китайца строгий корпус, выполненный из премиальных материалов. Кроме того, нам очень нравится дизайн камеры Pro-версии. А еще — это отличный смартфон с мощной начинкой и емкой батареей.
ASUS ROG Phone 3
Геймерский монстр — ASUS ROG Phone 3 предназначен для тех, кто использует смартфон в качестве игровой платформы. Сзади он смотрится максимально футуристично — будто бы гость из будущего.
OnePlus 8
Еще один стиляга из Китая. У OnePlus огромный дисплей почти без рамок с крошечным вырезом под камеру. Сзади он также смотрится дорого и круто. И не похож ни на один другой смартфон на рынке.
iPhone 12
Новенький iPhone с острыми гранями унаследовал дизайн от iPhone 4, который также упомянут в нашем рейтинге. iPhone 12 выглядит так, что его сразу хочется купить — особенно он нравится нам в красном цвете.
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