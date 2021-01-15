6 советов по использованию iPhone 12 и iPhone 12 Pro

У вас новый Айфон? Тогда читайте.

Приобрели новенький iPhone 12 или iPhone 12 Pro? Что же, нужно наслаждаться им на все 100%. Благо у последних айфонов есть некоторые эксклюзивные фишки, о которых многие их владельцы даже не догадываются.

Рассказываем.

1) Не забывайте о сканере LiDAR

У вас iPhone 12 Pro? Тогда вам повезло. У этого смартфона есть лазерный дальномер LiDAR. AR-приложения с ним работают куда лучше. Вдобавок, благодаря Лидару при съемке автофокусировка стала быстрее аж в 6 раз!

2) Используйте зарядку MagSafe

У новых айфонов имеется коннектор MagSafe. Они используется для магнитной беспроводной зарядки. Удобно и быстро. А еще аксессуары стильно выглядят.

3) Обновление iOS по 5G

Живете не в России (где 5G, как известно, нет), а там, где сети 5G полностью функционируют? Тогда вы сможете обновлять iOS через пятое поколения мобильных сетей буквально мгновенно. Для этого в настройках сотовой связи выберете «Allow More Data on 5G». Всё!

4) Ночные портреты

Новенькие айфоны позволяют использовать портретный режим при ночной съемке. А iPhone 12 Pro умеет фотографировать портреты также и на тыльную камеру ночью. Все благодаря Лидару.

5) Используйте режим Smart Data

Да, скорость 5G феноменальна. Но расход зарядки также при ее включении быстрый. Не забудьте включить режим Smart Data. Тогда ваш айфон сам решит, когда использовать 5G, а когда простую 4G. Так, при изучении страниц в браузере обычно используется 4G, а, когда вы решаете скачать большой файл, напротив, 5G.

6) Фото в режиме ProRAW

О том, насколько крутой режим ProRAW, мы вам уже рассказывали. И показывали. Не забывайте его включать, когда хотите сделать по-настоящему запоминающийся кадр. И, да, эта фишка эксклюзивна для iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

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