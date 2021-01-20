7 полезных советов, к которым следует прислушаться перед покупкой Айфона

Потом не говорите, что вас не предупреждали.

Решили приобрести новый Айфон? Что же, мы подготовили для вас простые, но очень полезные советы.

Слушайте и запоминайте.

Берите только официальный РСТ-шный (Ростетс) iPhone. Он ведь на гарантии. А это важно. Что такое РСТ? Читаем тут. Обязательно купи чехол сразу после покупки нового айфона. С ним шанс разбить дорогой гаджет сильно уменьшается. Никогда не покупай айфон с рук , если не понимаешь в технике Apple. Рискуешь нарваться на подделку или неоригинальные запчасти внутри. Но, если все-таки решились, хотя бы прочитайте нашу статью на эту тему. Планируешь менять айфоны часто? Тогда бери версию с минимальным объемом флэш-памяти . Разница в цене при покупке новых iPhone существенная, а вот при перепродаже ее почти нет. Был Android? Скачай программу move to iOS . С ней сможешь перенести фотки со старого устройства на новое. Не можешь определиться, какой айфон выбрать ? Мы поможем. Не покупай айфоны там, где они стоят дешевле всего. Это странно! И настораживает. Риск ни к чему.

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