7 полезных советов, к которым следует прислушаться перед покупкой Айфона
Потом не говорите, что вас не предупреждали.
Решили приобрести новый Айфон? Что же, мы подготовили для вас простые, но очень полезные советы.
Слушайте и запоминайте.
- Берите только официальный РСТ-шный (Ростетс) iPhone. Он ведь на гарантии. А это важно. Что такое РСТ? Читаем тут.
- Обязательно купи чехол сразу после покупки нового айфона. С ним шанс разбить дорогой гаджет сильно уменьшается.
- Никогда не покупай айфон с рук, если не понимаешь в технике Apple. Рискуешь нарваться на подделку или неоригинальные запчасти внутри. Но, если все-таки решились, хотя бы прочитайте нашу статью на эту тему.
- Планируешь менять айфоны часто? Тогда бери версию с минимальным объемом флэш-памяти. Разница в цене при покупке новых iPhone существенная, а вот при перепродаже ее почти нет.
- Был Android? Скачай программу move to iOS. С ней сможешь перенести фотки со старого устройства на новое.
- Не можешь определиться, какой айфон выбрать? Мы поможем.
- Не покупай айфоны там, где они стоят дешевле всего. Это странно! И настораживает. Риск ни к чему.
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