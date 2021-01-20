От редакции

7 полезных советов, к которым следует прислушаться перед покупкой Айфона

20 Янв, 2021

7 полезных советов, к которым следует прислушаться перед покупкой Айфона

Потом не говорите, что вас не предупреждали.

Решили приобрести новый Айфон? Что же, мы подготовили для вас простые, но очень полезные советы.

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Слушайте и запоминайте.

  1. Берите только официальный РСТ-шный (Ростетс) iPhone. Он ведь на гарантии. А это важно. Что такое РСТ? Читаем тут.
  2. Обязательно купи чехол сразу после покупки нового айфона. С ним шанс разбить дорогой гаджет сильно уменьшается.
  3. Никогда не покупай айфон с рук, если не понимаешь в технике Apple. Рискуешь нарваться на подделку или неоригинальные запчасти внутри. Но, если все-таки решились, хотя бы прочитайте нашу статью на эту тему.
  4. Планируешь менять айфоны часто? Тогда бери версию с минимальным объемом флэш-памяти. Разница в цене при покупке новых iPhone существенная, а вот при перепродаже ее почти нет.
  5. Был Android? Скачай программу move to iOS. С ней сможешь перенести фотки со старого устройства на новое.
  6. Не можешь определиться, какой айфон выбрать? Мы поможем.
  7. Не покупай айфоны там, где они стоят дешевле всего. Это странно! И настораживает. Риск ни к чему.

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