7 причин, почему Telegram намного круче WhatsApp

Рассказываем.

Telegram, как известно, это не просто мессенджер, но еще и своего рода один из главных (и наиболее оперативных) источников новостей. А также кладезь астрономического количества различной полезной информации. Все благодаря каналам. Но это не единственная причина, по которой это приложение куда лучше, чем WhatsApp.

Рассказываем о 7 наиболее важных фишках Telegram, которых нет у WhatsApp.

1) Надежное хранение переписки

Для сохранения чатов из WhatsApp необходимо использовать iCloud. Регулярное сохранение резервных копий переписки — это то, с чем приходится мириться пользователям этого мессенджера. А вот Telegram хранит эти данные (в зашифрованном, разумеется, виде) на своих серверах. Вы сможете получить доступ к ним мгновенно и с любого устройства.

2) В Telegram можно редактировать отправленные сообщения

Допустили ошибку в сообщении? В Telegram вы без проблем можете ее отредактировать. А вот в WhatsApp то, что отправлено, уже отправлено. Ничего не поменяешь.

3) В WhatsApp вы ограничены одним аккаунтом

Да, только одним. А в Telegram можно создать одну личную учетку и две рабочие.

4) Ограничение на размере передаваемых файлов

В WhatsApp вы не сможете передать габаритные файлы. Качество фоток также теряется. А вот в Telegram есть возможность передавать файлы весом до 2 ГБ. Как раз то, что нужно, если вы хотите отослать большое видео.

5) Можно выбрать качество отправляемых фото

Вы можете выбрать качество отправляемой фото через Telegram. Без сжатия. В WhatsApp так нельзя.

6) Удобный поиск по хэштегам

Вы без проблем сможете найти нужное в чате или канале, воспользовавшись поиском по хэштегам. Работает отлично.

7) Избранное

В раздел Избранное можно добавить интересные посты, номера телефонов, фото и так далее. Хранится все это будет в облачном хранилище. Всегда будет под рукой.

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