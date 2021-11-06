10 полезных товаров с Алиэкспресс для водителей авто

То, что нужно вашей машине.

Если у вас есть автомобиль, вы знаете, что его содержание — удовольствие не из дешевых. Как и в случае со смартфонами и бытовой электроникой, сэкономить на запчастях и аксессуарах позволяют китайские торговые площадки. В сегодняшней подборке собрали интересные на наш взгляд товары для автолюбителей с AliExpress. В статье перечислены полезные вещи на любой вкус и кошелек.

Светодиодные лампы

Цена: 651 рублей

Набор из двух светодиодных лампочек, которые подойдут для ближнего и дальнего света, а также в противотуманные фары. В продаже несколько моделей, которые отличаются типом цоколя и цветовой температурой. Совместимы с большинством современных автомобилей. Светят ярко, при правильной установке не слепят водителей на встречной полосе.

Щетки стеклоочистителя

Цена: 205 рублей (скидка: 13%)

Бескаркасные щетки стеклоочистителя из прочной резины. Устанавливаются на стандартные крепления, долго не стираются, не скрипят и хорошо смывают воду, снег и грязь с лобового стекла. Доступны в размерах от 14 до 26 дюймов. Перед покупкой лучше узнать длину стоковых стеклоочистителей, установленных на вашей машине, и выбирать исходя из этих данных.

Пленка для зеркала заднего вида

Цена: 527 рублей

Пленка для зеркала заднего вида, которая защищает его от влаги, мороза и пыли. Наклеить можно самому в домашних условиях: в комплекте салфетки для очистки поверхности стекла и специальные скребки, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Размер стандартный: под ваше зеркало пленку придется обрезать.

Чехол для лобового стекла

Цена: 268 рублей

Аксессуар для автомобилистов, которые часто оставляют транспортное средство на улице. Чехол защищает от солнечных лучей, пыли, грязи, дождя и мороза. Крепится на две присоски с внутренней стороны лобового стекла. Чехол легкий и не занимает много места в багажнике.

Сетка для багажника

Цена: 673 рубля

Универсальная сетка для багажного отсека авто с четырьмя точками крепления. Поможет избавиться от постороннего шума, вызванного тряской вещей на неровностях. Изготовлена из нейлона, в меру прочная и хорошо растягивается. Цвет сетки — черный.

Щетка

Цена: 39 рублей

Щетка с ручкой для очистки колесных дисков. Щетина жесткая, с ее помощью вы легко избавитесь от засохшей грязи, налипшего снега и других загрязнений. Щетка также подойдет для очистки колес мотоцикла, мопеда или велосипеда.

Предохранители

Цена: 162 рубля

Комплект из 60 предохранителей на 5, 10, 15, 20, 25 и 30 А. Изготовлены из цинкового сплава и пластика и имеют стандартную форму. Совместимы с большинством современных автомобилей. Защитят проводку и электрооборудование вашего авто от коротких замыканий.

Держатель для очков

Цена: 30 рублей

Универсальный держатель для очков в форме клипсы. Крепится к козырьку от солнца с водительской или пассажирской стороны. Продается в двух цветах: белом и черном. Покупайте тот, который лучше подходит под интерьер вашей машины.

Автосканер

Цена: 1 719 рублей

Компактный портативный сканер для диагностики автомобиля. Поддерживает протоколы ODB, EOBD и CAN. Поможет считать ошибки с бортового компьютера машины и стереть их. Пользоваться сканером просто — меню русифицировано и понятно даже неопытному автомобилисту.

Автокружка с подогревом

Цена: 927 рублей

Автомобильная термокружка с подогревом. Изготовлена из металла, хорошо удерживает температуру. Работает от прикуривателя, так что вы сможете разогреть кофе или чай в дороге. Объем — 450 мл.

Желаем удачных покупок и поменьше проблем с автомобилем!

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