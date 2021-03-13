AirPods 3: дата выхода, цена, фото

Уже готовы.

Сообщается, что AirPods 3 уже полностью готовы, отгрузки поставщикам начаты. Совсем скоро все мы сможем приобрести новые беспроводные наушники от Apple.

Какими они будут и когда?

Дата выхода

23 марта AirPods 3 представят официально. Это совершенно точно. Через неделю-две начнутся продажи. Ждем их у нас в России примерно в середине апреля.

Цена

Инсайдеры уже называют цену. 150 долларов США. У нас? Рассчитываем примерно на 15 тысяч рублей.

Характеристики

Активное шумоподавление , как у AirPods Pro;

, как у AirPods Pro; Новый продвинутый процессор ;

; Силиконовые вкладки в комплекте ;

; Увеличенное время автономной работы ;

; Дизайн в духе AirPods Pro .

Живые фото

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)