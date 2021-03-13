AirPods 3: дата выхода, цена, фото
Уже готовы.
Сообщается, что AirPods 3 уже полностью готовы, отгрузки поставщикам начаты. Совсем скоро все мы сможем приобрести новые беспроводные наушники от Apple.
Какими они будут и когда?
Дата выхода
23 марта AirPods 3 представят официально. Это совершенно точно. Через неделю-две начнутся продажи. Ждем их у нас в России примерно в середине апреля.
Цена
Инсайдеры уже называют цену. 150 долларов США. У нас? Рассчитываем примерно на 15 тысяч рублей.
Характеристики
- Активное шумоподавление, как у AirPods Pro;
- Новый продвинутый процессор;
- Силиконовые вкладки в комплекте;
- Увеличенное время автономной работы;
- Дизайн в духе AirPods Pro.
Живые фото
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