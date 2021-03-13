От редакции

AirPods 3: дата выхода, цена, фото

13 Мар, 2021

AirPods 3: дата выхода, цена, фото

Уже готовы.

Сообщается, что AirPods 3 уже полностью готовы, отгрузки поставщикам начаты. Совсем скоро все мы сможем приобрести новые беспроводные наушники от Apple.

AirPods 3

Какими они будут и когда?

Дата выхода

23 марта AirPods 3 представят официально. Это совершенно точно. Через неделю-две начнутся продажи. Ждем их у нас в России примерно в середине апреля.

Цена

Инсайдеры уже называют цену. 150 долларов США. У нас? Рассчитываем примерно на 15 тысяч рублей.

Характеристики

  • Активное шумоподавление, как у AirPods Pro;
  • Новый продвинутый процессор;
  • Силиконовые вкладки в комплекте;
  • Увеличенное время автономной работы;
  • Дизайн в духе AirPods Pro.

Живые фото

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