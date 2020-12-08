AirPods Max — характеристики, время работы, дата выхода, цена в России

Крутые и очень дорогие.

Компания Apple представила свои первые полноразмерные беспроводные наушники (это также первые наушники от купертиновцев закрытого типа). Они называются AirPods Max. В продажу поступят уже 15 декабря текущего года. И попросят за них в США 549 долларов.

Предзаказы уже принимают.

Цена AirPods Max в России

Каким будет ценник у нас? 62 990 рублей! Безумие, не иначе…

Но, что есть, то есть. Заказав наушники сегодня, приготовьтесь к длительному ожиданию. Сколько придется ждать? 3 или даже 4 недели.

Расцветки AirPods Max

Доступные расцветки: серый космос, серебристый, зеленый, голубое небо и розовый.

Нам в редакции кажется, что все цвета удачные. А вам?

Синий особенно хорош.

Да и черный ничего.

А вот белый скучноват.

Характеристики AirPods Max

Главные фишки — активное шумоподавление, пространственный звук и настраиваемый эквалайзер.

Внутри каждого наушника находится 10-ядерный чип H1 (впервые использовался в AirPods 2019 года выпуска, также он лег в основу AirPods Pro). Заявлено изумительное качество звучание. Еще бы оно было другим, за такие то деньги…

Сообщается, что конструкция корпуса выполнена из дышащей ткани с эффектом памяти, за счет чего достигается идеальное распределение веса и давления на голову пользователя.

Чашки наушников созданы из анодированного алюминия, каждая может поворачиваться независимо от другой.

На правой чашке разместили колесико Digital Crown, такое же, как на смарт-часах Apple Watch. С его помощью пользователь сможет регулировать громкость, включать или выключать режимы шумоподавления и прозрачности, останавливать проигрывание, выбирать треки, использовать Siri и даже отвечать на звонки.

Да, за звучание отвечает некий эксклюзивный 40-мм драйвер, созданный самой Apple.

За функцией шумоподавление следят аж 8 отдельных микрофонов. 6 из них находятся снаружи (улавливают шумы с улицы, в помещениях и так далее), еще 2 размещены внутри для оценки звука, который слышит владелец AirPods Max.

А как же искажения? Для борьбы с ними используются специальные кольцевые неодимовые магниты, по два в каждой чашке. Они же обеспечивают высокий уровень качества звука при любом уровне громкости.

Время работы AirPods Max

А что же с автономностью? Apple утверждает, что AirPods Max проработают 20 часов на полном заряде. И это при включенном активном шумоподавлении или активированном прозрачном режиме.

Те же 20 часов они продержатся в режиме просмотра видео с использованием пространственного аудио.

Зарядка на протяжении 5 минут дают 1,5 часа времени работы.

При хранении наушников в чехле Smart Case она переходят в особый режим низкого энергопотребления и почти не сажают батарею.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)