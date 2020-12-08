AirPods Max — характеристики, время работы, дата выхода, цена в России
Крутые и очень дорогие.
Компания Apple представила свои первые полноразмерные беспроводные наушники (это также первые наушники от купертиновцев закрытого типа). Они называются AirPods Max. В продажу поступят уже 15 декабря текущего года. И попросят за них в США 549 долларов.
Предзаказы уже принимают.
Цена AirPods Max в России
Каким будет ценник у нас? 62 990 рублей! Безумие, не иначе…
Но, что есть, то есть. Заказав наушники сегодня, приготовьтесь к длительному ожиданию. Сколько придется ждать? 3 или даже 4 недели.
Расцветки AirPods Max
Доступные расцветки: серый космос, серебристый, зеленый, голубое небо и розовый.
Нам в редакции кажется, что все цвета удачные. А вам?
Синий особенно хорош.
Да и черный ничего.
А вот белый скучноват.
Характеристики AirPods Max
Главные фишки — активное шумоподавление, пространственный звук и настраиваемый эквалайзер.
Внутри каждого наушника находится 10-ядерный чип H1 (впервые использовался в AirPods 2019 года выпуска, также он лег в основу AirPods Pro). Заявлено изумительное качество звучание. Еще бы оно было другим, за такие то деньги…
Сообщается, что конструкция корпуса выполнена из дышащей ткани с эффектом памяти, за счет чего достигается идеальное распределение веса и давления на голову пользователя.
Чашки наушников созданы из анодированного алюминия, каждая может поворачиваться независимо от другой.
На правой чашке разместили колесико Digital Crown, такое же, как на смарт-часах Apple Watch. С его помощью пользователь сможет регулировать громкость, включать или выключать режимы шумоподавления и прозрачности, останавливать проигрывание, выбирать треки, использовать Siri и даже отвечать на звонки.
Да, за звучание отвечает некий эксклюзивный 40-мм драйвер, созданный самой Apple.
За функцией шумоподавление следят аж 8 отдельных микрофонов. 6 из них находятся снаружи (улавливают шумы с улицы, в помещениях и так далее), еще 2 размещены внутри для оценки звука, который слышит владелец AirPods Max.
А как же искажения? Для борьбы с ними используются специальные кольцевые неодимовые магниты, по два в каждой чашке. Они же обеспечивают высокий уровень качества звука при любом уровне громкости.
Время работы AirPods Max
А что же с автономностью? Apple утверждает, что AirPods Max проработают 20 часов на полном заряде. И это при включенном активном шумоподавлении или активированном прозрачном режиме.
Те же 20 часов они продержатся в режиме просмотра видео с использованием пространственного аудио.
Зарядка на протяжении 5 минут дают 1,5 часа времени работы.
При хранении наушников в чехле Smart Case она переходят в особый режим низкого энергопотребления и почти не сажают батарею.
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