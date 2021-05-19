Android 12 — что нового, как установить бета-версию
Новая ОС от Google.
Компания Google наконец-то представила Android 12, долгожданную новую ОС для смартфонов и планшетов. И тут же выкатила первую бету. Это самое большое и важное обновление Андроида за последние годы. Тут и правда много нового.
О чем стоит упомянуть.
Вот об этом:
- Android 12 получил новый дизайн. Выглядит стильно и почему-то напоминает iOS 14. Material You, так обозначили новый стиль боссы Google.
- Динамическое освещение. И правда интересная фишка. Например, когда вы нажимаете кнопку Power на смартфоне, область экрана рядом с ней подсвечивается. Кроме того, Android научился подстраивать цвет окон и приложений под выбранную тему.
- Увеличение размеров большинства окон. Также на экране блокировки сильно увеличились часы.
- Системных анимаций стало намного больше. Новый Андроид ощущается более живым и веселым.
- Как и на iOS, вы теперь можете предоставлять приложениям свою примерную, а не точную геопозицию.
- Android 12 располагает отдельной программной основой для работы с нейросетями.
- Приложения, которые раньше не запускались без предоставления доступа к камере и микрофону, теперь запустятся.
- Смартфоны Google Pixel теперь смогут работать в качестве цифрового ключа для автомобиля.
Когда выйдет Android 12
Бета доступна с сегодняшнего дня. Финальный релиз выпустят осенью.
Как установить Android 12
Все очень просто. Заходим сюда. Выбираем свой девайс. Нажимаем на «Получить бета-версию». Ждем. Оцениваем. Делимся впечатлениями. Да, потребуется порядка 3 ГБ свободного пространства на накопителе.
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