Android 12 — что нового, как установить бета-версию

Новая ОС от Google.



Компания Google наконец-то представила Android 12, долгожданную новую ОС для смартфонов и планшетов. И тут же выкатила первую бету. Это самое большое и важное обновление Андроида за последние годы. Тут и правда много нового.

О чем стоит упомянуть.

Вот об этом:

Android 12 получил новый дизайн . Выглядит стильно и почему-то напоминает iOS 14. Material You, так обозначили новый стиль боссы Google. Динамическое освещение . И правда интересная фишка. Например, когда вы нажимаете кнопку Power на смартфоне, область экрана рядом с ней подсвечивается. Кроме того, Android научился подстраивать цвет окон и приложений под выбранную тему. Увеличение размеров большинства окон . Также на экране блокировки сильно увеличились часы. Системных анимаций стало намного больше. Новый Андроид ощущается более живым и веселым. Как и на iOS, вы теперь можете предоставлять приложениям свою примерную, а не точную геопозицию. Android 12 располагает отдельной программной основой для работы с нейросетями. Приложения, которые раньше не запускались без предоставления доступа к камере и микрофону, теперь запустятся. Смартфоны Google Pixel теперь смогут работать в качестве цифрового ключа для автомобиля.

Когда выйдет Android 12

Бета доступна с сегодняшнего дня. Финальный релиз выпустят осенью.

Как установить Android 12

Все очень просто. Заходим сюда. Выбираем свой девайс. Нажимаем на «Получить бета-версию». Ждем. Оцениваем. Делимся впечатлениями. Да, потребуется порядка 3 ГБ свободного пространства на накопителе.

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