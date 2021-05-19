Apple Watch Series 7: дата выхода, цена, характеристики

Ждем многого.

Новые смарт-часы купертиновцы скорее всего представят осенью. Инсайдеры уверены, что Apple Watch Series 7 станет чуть ли не самой революционной моделью после самой первой.

Расскажем, что знаем.

Дата выхода

Очевидно, что Apple Watch Series 7 выйдут вместе со смартфонами серии iPhone 13 или же вскоре после них. В России ожидаем старта продаж в октябре или ноябре.

Характеристики

Конечно, новые смарт-часы будут мощнее предыдущих. Они получат качественный AMOLED-дисплей или даже microLED, несколько вариаций размеров, мощную начинку и батарею, которая позволит им работать 2-3 дня.

Главное нововведение, на которое рассчитываем — появление глюкометра. Если это окажется правдой, то людям, страдающим сахарным диабетом, такой гаджет будет попросту необходим. Да и всем тем, кто следит за свои здоровьем. Контроль уровня сахара штука полезная.

В остальном ждем: датчик ЧСС, улучшенный контролер качества сна, датчик, измеряющий уровень кислорода в крови (COVID, увы, вошел в нашу жизнь, пока уходить не собирается; но верим в лучшее и наши вакцины).

Также Apple Watch Series 7 сможет похвастаться большим количеством спортивных режимов.

Не исключен выпуск Extreme Edition, экстремальной версии для профессиональных спортсменов и путешественников, покоряющих вершины и так далее. Такие Apple Watch Series 7 смогут работать в сложных условиях (например, при сильном морозе или, напротив, жаре).

Некоторые инсайдеры предполагают, что смарт-часы нового поколения оснастят смарт-браслетами со встроенным сканерами запястья!

Необычно.

Цена

Apple Watch Series 6 на старте стоили 400 долларов. Примерно такой же ценник ждем и от Apple Watch Series 7. У нас? 30-35 тысяч рублей. Точно не меньше.

Дизайн

По слухам, в этом году нас ждет самый радикальный редизайн в истории Apple Watch Series. Новинка получит острые углы, как у iPhone 12 (и, предположительно, iPhone 13 тоже). От круглого корпуса купертиновцы откажутся впервые в истории своих смарт-часов.

Также ожидается появление новой расцветки, зеленой.

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