Asus ROG Phone 5: цена в России, дата выхода, характеристики, фото

Официальная презентация.

Компания Asus представила не один, а сразу три версии своего геймерского смартфона ROG Phone 5. Речь идет о Asus ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate.

Это ультимативные флагманы с топовыми характеристиками, могучими SoC, огромными дисплеями с высочайшей частотой обновления, новаторской системой охлаждения и сверхагрессивным дизайном.

Подробнее далее.

Характеристики

Первое, на что обращают внимание покупатели таких смартфонов, это параметры, железо.

С него и начнем.

SoC : Все три смартфона базируются на Snapdragon 888 .

: Все три смартфона базируются на . Дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED с разрешением 2448 на 1080 пикселей , частотой обновления 144 Гц , частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, соотношением сторон 20,4:9, пиковой яркостью 1200 нит , технологией Always-On HDR, HDR10+. Время отклика 1 мс. Используется мультисенсорный 10-пальцевый интерфейс . Дисплей позволяет работать с ним даже в перчатках. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

, частотой обновления , частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, соотношением сторон 20,4:9, пиковой яркостью , технологией Always-On HDR, HDR10+. Время отклика 1 мс. Используется . Дисплей позволяет работать с ним даже в перчатках. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus. ОЗУ: до 16 ГБ (ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro), 18 ГБ (ROG Phone 5 Ultimate).

(ROG Phone 5 Ultimate). Флэш-память: до 128, 256 ГБ (ROG Phone 5), 512 (ROG Phone 5 Pro), 512 ГБ (ROG Phone 5 Ultimate).

(ROG Phone 5 Ultimate). Аккумулятор: 6000 мА*ч . Поддержка быстрой зарядки HyperCharge мощностью 65 Вт .

. Поддержка быстрой зарядки HyperCharge мощностью . Система охлаждения: новаторская система охлаждения с испарительной камерой GameCool 5 усовершенствованной формы. Эффективному охлаждению железа также помогают большие графитовые пластины. Выбрать нужные настройки энергопотребления и охлаждения можно в фирменном приложении Armoury Crate . Также можно использовать съемный кулер AeroActive Cooler 5 .

усовершенствованной формы. Эффективному охлаждению железа также помогают большие графитовые пластины. Выбрать нужные настройки энергопотребления и охлаждения можно в фирменном приложении . Также можно использовать съемный кулер . Основная камера: тройная, с датчиками на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп.

Фронтальная камера: 24 Мп.

ОС: Android 11 + ROG UI.

Габариты: 173 x 77 x 9,9 мм.

Вес: 239 г.

Звуковая система: Симметричные фронтальные стереодинамики с технологией Dirac и 7-магнитные стереодинамики с усилителем Cirrus Logic.

Цвета: Черный, белый (ROG Phone 5), черный (ROG Phone 5 Pro), белый (ROG Phone 5 Ultimate).

Другое: NFC, USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, дактилоскопический сканер, лицевой сканер, ультразвуковые сенсоры AirTrigger 5 и датчик силы нажатия.

и датчик силы нажатия. Эксклюзивные фишки Asus ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Pro Ultimate: сзади находится уникальный дополнительный матричный экран ROG Vision , на котором отображаются системные уведомления и так далее.

Геймеры также могут играть с помощью физических кнопок, которые размещены на съемном кулере AeroActive Cooler 5.

Кроме того, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate оснащены скрытыми сенсорами на задней панели. Они выполняют роль триггеров.

Цены

Цены в России пока не названы. А вот в евро известны.

Asus ROG Phone 5 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — 799 евро ;

; Asus ROG Phone 5 12 ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти— 899 евро ;

; Asus ROG Phone 5 16 ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — 999 евро .

. Asus ROG Phone 5 Pro 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ флэш-памяти — 1199 евро ;

; Asus ROG Phone 5 Ultimate 18 ГБ ОЗУ + 512 ГБ флэш-памяти — 1299 евро .

Дешевле 75 000 рублей такие смартфоны стоить у нас не будут. Ну а ультимативный вариант обойдется, так и вовсе, тысяч в 120, если не 130.

Дата выхода

Пока не объявлена. Но, думается, что в России гаджеты начнут продавать уже в апреле.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)