Asus ROG Phone 5: цена в России, дата выхода, характеристики, фото
Официальная презентация.
Компания Asus представила не один, а сразу три версии своего геймерского смартфона ROG Phone 5. Речь идет о Asus ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate.
Это ультимативные флагманы с топовыми характеристиками, могучими SoC, огромными дисплеями с высочайшей частотой обновления, новаторской системой охлаждения и сверхагрессивным дизайном.
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Характеристики
Первое, на что обращают внимание покупатели таких смартфонов, это параметры, железо.
С него и начнем.
- SoC: Все три смартфона базируются на Snapdragon 888.
- Дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED с разрешением 2448 на 1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, соотношением сторон 20,4:9, пиковой яркостью 1200 нит, технологией Always-On HDR, HDR10+. Время отклика 1 мс. Используется мультисенсорный 10-пальцевый интерфейс. Дисплей позволяет работать с ним даже в перчатках. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus.
- ОЗУ: до 16 ГБ (ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro), 18 ГБ (ROG Phone 5 Ultimate).
- Флэш-память: до 128, 256 ГБ (ROG Phone 5), 512 (ROG Phone 5 Pro), 512 ГБ (ROG Phone 5 Ultimate).
- Аккумулятор: 6000 мА*ч. Поддержка быстрой зарядки HyperCharge мощностью 65 Вт.
- Система охлаждения: новаторская система охлаждения с испарительной камерой GameCool 5 усовершенствованной формы. Эффективному охлаждению железа также помогают большие графитовые пластины. Выбрать нужные настройки энергопотребления и охлаждения можно в фирменном приложении Armoury Crate. Также можно использовать съемный кулер AeroActive Cooler 5.
- Основная камера: тройная, с датчиками на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп.
- Фронтальная камера: 24 Мп.
- ОС: Android 11 + ROG UI.
- Габариты: 173 x 77 x 9,9 мм.
- Вес: 239 г.
- Звуковая система: Симметричные фронтальные стереодинамики с технологией Dirac и 7-магнитные стереодинамики с усилителем Cirrus Logic.
- Цвета: Черный, белый (ROG Phone 5), черный (ROG Phone 5 Pro), белый (ROG Phone 5 Ultimate).
- Другое: NFC, USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, дактилоскопический сканер, лицевой сканер, ультразвуковые сенсоры AirTrigger 5 и датчик силы нажатия.
- Эксклюзивные фишки Asus ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Pro Ultimate: сзади находится уникальный дополнительный матричный экран ROG Vision, на котором отображаются системные уведомления и так далее.
Геймеры также могут играть с помощью физических кнопок, которые размещены на съемном кулере AeroActive Cooler 5.
Кроме того, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate оснащены скрытыми сенсорами на задней панели. Они выполняют роль триггеров.
Цены
Цены в России пока не названы. А вот в евро известны.
- Asus ROG Phone 5 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — 799 евро;
- Asus ROG Phone 5 12 ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти— 899 евро;
- Asus ROG Phone 5 16 ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — 999 евро.
- Asus ROG Phone 5 Pro 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ флэш-памяти — 1199 евро;
- Asus ROG Phone 5 Ultimate 18 ГБ ОЗУ + 512 ГБ флэш-памяти — 1299 евро.
Дешевле 75 000 рублей такие смартфоны стоить у нас не будут. Ну а ультимативный вариант обойдется, так и вовсе, тысяч в 120, если не 130.
Дата выхода
Пока не объявлена. Но, думается, что в России гаджеты начнут продавать уже в апреле.
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