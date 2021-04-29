ASUS ZenFone 8: дата выхода, цена, характеристики

Долгожданный смартфон от ASUS.

Презентация долгожданного смартфона ASUS ZenFone 8 состоится уже 12 мая (как раз к окончанию длинных майских выходных в РФ). Там же объявят цену устройства, его точные параметры, а также дату старта продаж. Но что-то известно уже сейчас.

Рассказываем. А после презентации сразу же обновим материал.

Дата выхода

Гаджет покажут 12 мая. Думается, что продажи начнутся не позднее, чем через неделю после этого. А в России? Если повезет до конца мая девайс привезут.

Цена

Стоимость не называется. Инсайдеры тоже молчат. Но параметры устройства примерно известны. Это флагман. Без всяких но. Поэтому не стоит рассчитывать, что он окажется дешевле 1000 долларов. У нас же попросят от 75-80 тысяч рублей, вряд ли меньше.

Характеристики

ASUS ZenFone 8 будет чрезвычайно мощным и продвинутым. Сетевые аналитики уже раскрыли большинство параметров. Вряд ли врут.

Дисплей: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. SoC: топовая Snapdragon 888 от Qualcomm.

от Qualcomm. Оперативная память: 8, 12 или 16 ГБ.

Флэш-память: 128, 256 или 512 ГБ.

Аккумулятор: нет информация (но вряд ли меньше 4000 мА*ч).

Быстрая зарядка: однозначно будет.

Тыльная камера: 64+12+8 Мп . Основной модуль+ширик+телевик.

. Основной модуль+ширик+телевик. Селфи-камера: 24-мегапиксельная.

ОС: Android 11.

Другое: отдельный визуальный процессор Pixelworks i6 .

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