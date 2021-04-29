ASUS ZenFone 8 mini: дата выхода, цена, характеристики, размер

Компактный флагман.

Вместе с большим ZenFone 8 компания ASUS также выпустит и компактную версию ZenFone 8 mini. Это, между прочим, главный будущий конкурент iPhone 12 mini и 13 mini.

Рассказываем, что знаем. А после официальной презентации добавим сюда новую информацию.

Дата выхода

Мы знаем, что представят новые ZenFone 12 мая. Продажи же начнутся вскоре, где-то через неделю. У нас же гаджет появится в конце мая или начале июня.

Цена

Да, он маленький, но мощный. Это полноценный флагман без всяких но. Как и iPhone 12 mini. И дешевле купертиновского компакта он точно не окажется. 60-70 тысяч рублей, рассчитывайте примерно на такой ценник.

Характеристики

ASUS ZenFone 8 mini вполне может стать самым мощным компактным смартфоном на рынке на момент выхода (пока не выйдет новый маленький айфон).

Экран: 5,92-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Чипсет: Snapdragon 888 от Qualcomm.

ОЗУ: 8, 12 или 16 ГБ.

Накопитель: 128, 256 или 512 ГБ.

Батарея: нет информация (3500 мА*ч+).

Скоростная зарядка: 30 Вт .

. Основная камера: главный датчик на 64 Мп. Также наверняка будет телевик и ширик.

Селфи-камера: 24-мегапиксельная.

ОС: Android 11.

Другое: усилитесь Cirrus CS3L45 для меломанов.

Размеры

Пока не называются. Но он точно будет чуть больше, чем iPhone 12 mini и чуть меньше, чем базовый iPhone 12 и премиальный 12 Pro.

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