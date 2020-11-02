Айфон мечты. Каким мы хотим видеть iPhone 13
Идеальный iPhone.
Многие уже успели приобрести себе новенький iPhone 12. Или iPhone 12 Pro. Другие же ждут скорого появления на полках магазинов компактного iPhone 12 mini и флагманского iPhone 12 Pro Max. Не суть важно. Мы знаем, что такое айфоны 12. В курсе, какие у них достоинства и недостатки.
Многим преимуществ новых айфонов недостаточно для перехода — например, с того же iPhone 11 или iPhone 11 Pro. Такие пользователи ждут следующего поколения, iPhone 13, которые Apple представит осенью 2021 года. И надеются, что в них будут исправлены основные недочеты «двенадцатых».
Какой он, Айфон 13 мечты? Попробуем представить.
Большая батарея
Главный недостаток серии iPhone 12, судя по отзывам пользователей и тестам, это малое время автономной работы. Еще бы — емкость аккумуляторов iPhone 12 и 12 Pro ниже, чем у iPhone 11 и 11 Pro.
Действительно, 2815 мА*ч по современным меркам совсем уж несерьезно для дорогого смартфона.
И мы надеемся, что в iPhone 13 установят куда более емкие батареи. В идеале — не менее 3500 мА*ч в базовом iPhone 13. Ну и время работы должно увеличить на пару часов по сравнению с нынешним и прошлым поколениями.
Экран с частотой обновления 120 Гц
Если вы любите играть, особенно в динамичные шутеры, дисплей с высокой частотой обновления крайне желателен. И серия iPhone 12, к сожалению, экранов на 120 Гц так и не получила. Но вот Айфоны 13 наверняка оснастят такими панелями.
Скорее всего мы увидим дисплей с адаптивной частотой — при серфинге по сети и просмотре видео вполне хватит 60 Гц. А для игр самое то 120 Гц. И нашим и вашим — заряд аккумулятора не будет сильно страдать и геймеры останутся довольны.
Дактилоскопический датчик
О возвращении Touch ID пользователи айфонов мечтают с момента выхода iPhone X. Android-фоны уже давно оснащаются дактилоскопическим сенсорами, встроенными прямо в экран. Но не iPhone!
И, судя по последним инсайдам, в iPhone 13 датчик отпечатков пальцев мы также не увидим. А ведь очень хочется.
Возвращение наушников и адаптера зарядки в коробку
Мечты, мечты… Очень хочется, чтобы Apple вновь начала класть в коробку беспроводные наушники и адаптер зарядки (в идеале — для скоростной зарядки мощностью 20 Вт).
Но это сильно вряд ли.
В остальном мы будем рады, если модельный iPhone 13 будет похож на серию iPhone 12. А именно:
- Сохранит стильный острый дизайн в духе iPad Pro, iPhone 4 и iPhone 5;
- Apple продолжит выпускать компактные Айфоны — iPhone 12 mini нам очень нравится;
- Сохранится покрытие Ceramic Shield — оно и правда защищает;
- 5G это хорошо. Хочется верить, что рано или поздно мобильные сети пятого поколения заработают и в России.
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