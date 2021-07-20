Айфон в воде — можно? На какое время и глубину?

Ваш айфон полностью водонепроницаемый? Нет!

Современные айфоны (еще с iPhone 6s, между прочим, хоть и на тот момент еще не официально) имеют защиту от попадания воды внутрь. Значит ли это, что падение в унитаз (часто случается) его не убьет? Да! Можно ли с ним беззаботно плавать в море или купаться в ванной или бассейне? Нет.

Официальная защита от воды появилась в айфонах с выходом iPhone 7/7 Plus. Оба соответствовали стандарту IP67. Но 6s тоже выживал при падение в туалет или холодную ванную. IP67, к слову, встречался и в iPhone 8/8 Plus, iPhone X и iPhone XR. А также в относительно свежем iPhone SE (2020).

А вот iPhone XS/XS Max соответствовали более крутому стандарту IP68. С ними уже можно было заплыть на глубину до 4 метров на срок до получаса.

Но! Важно! Гарантийные обязательства Apple с себя снимала (и по-прежнему снимает), в случае, если Айфон утонет, то есть, перестанет работать после купания. То есть, утопленный смартфон в фирменном сервисном центре вам никто бесплатно не поменяет и не починит. А чинить такой девайс дело накладное, проще купить новый…

Как вообще тестируют влагозащиту айфонов? В идеальных условиях! В пресной, чистой воде, при температуре +20. В жизни такие условия почти недостижимы! Почему?

Купаетесь в бассейне? Там полно химикатов, солей и прочего, прочего. В море? Там вода соленая. Летом в жару? Влажность иная, температура воды тоже. В холод? Аналогично.

Условия в жизни редко соответствуют идеальным лабораторным.

Не забывайте также, что со временем защита от воды ослабевает и теряется вовсе. Почему? Резиновые уплотнители внутри корпуса теряют упругость. Где они? Внутри и снаружи. Снаружи, например, в лотке SIM-карты, под физической кнопкой включения и выключения, в разъеме для зарядки. Чем старше айфон, тем хуже он защищен от заплывов.

Вывод какой? Мочить можно, но не нужно. Плавать в море и фотографировать рыб с айфоном совершенно точно не стоит. Ронять в унитаз? Тоже не надо. Избегайте воды, дольше прослужит!

Ну и напоследок официальные цифры:

iPhone SE 2020/iPhone XR/iPhone X/iPhone 8/iPhone 7: полчаса и глубина 30 метров. iPhone 11/iPhone XS/iPhone XS Max: полчаса и глубина 2 метра. iPhone 11 Pro/11 Pro Max: полчаса и глубина 4 метра. iPhone 12/iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max: полчаса и глубина 6 метров.

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