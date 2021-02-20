Bitcoin стоит $57 000 — капитализация превысила $1 трлн! Что дальше?

Цифровая валюта номер один дороже 4 миллионов рублей!

Прямо сейчас Bitcoin стоит 57 000 долларов. А общая его капитализация превысила 1 триллион долларов. А это значит, что криптовалюта номер один стала одним из самых дорогих активов в мире. Что дороже?

Вот топ 10 самых дорогих компаний на планете.

Saudi Aramco (нефтяной гигант из Саудовской Аравии) — $2,458 трлн; Apple (да, наша любимая) — $2,213 трлн; Microsoft — $1,653 трлн; Amazon — $1,596 трлн; Delta Electronics (Таиланд) — $1,435 трлн; Alphabet — $1,203 трлн; Tesla — $834 млрд; Facebook — $757 млрд; Tencent — $738 млрд; Alibaba — $620 млрд.

Таким образом, сейчас Bitcoin уже дороже, чем Tesla, основатель которой господин Илон Маск недавно поднял курс криптовалюты номер один до небес с помощью твитов и единовременной покупки на $1,5 миллиарда.

К слову, по словам все того же Маска цена Биткоина слишком высока. Об это он заявил буквально пару часов назад.

Что будет дальше? Точно сказать не может никто. Но то, что Bitcoin уже влияет на многие сферы нашей жизни — факт. К примеру, в свободной продаже невозможно найти современные видеокарты. ПК-геймеры в шоке. А то, что стоит (официально) 300 долларов, продают за 1000 и более. Речь о последних поколениях GeForce RTX от Nvidia и Radeon RX от AMD. Все потому, что с их помощью майнят криптовалюту. И пока это выгодно найти графические ускорители на рынке будет крайне проблематично.

Что дальше? Предсказывать не беремся. Bitcoin на хайпе вполне может вырасти до 100 000 долларов и выше. Будет ли обвал? Безусловно. Так делаются деньги.

Да, интересный факт. Первая реальная покупка за Bitcoin — пицца. За 10 000 криптомонет парень заказал себе сей продукт. Сейчас, имея десять тысяч биткоинов, вы бы были миллиардером со своей яхтой и личным самолетом.

Круто? Магия? Матрица? Кто знает…

А у вас есть Биткоины?

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