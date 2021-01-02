Битва флагманов — сравнение iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra
Топовые смартфоны.
Планируете приобрести флагманский смартфон? Но не знаете, какой именно? Сейчас у нас продаются три топовые модели от разных производителей. Речь идет о iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S20 Ultra и Huawei Mate 40 Pro.
Какой из них лучший? Выясним.
Дизайн
Все три девайса выглядят дорого и стильно. Используются материалы высочайшего качества. Однозначного победителя в этой категории быть не может. На вкус и цвет, как говорится. Кому-то по душе квадратное ретро нового Айфона, другим нравится хайтековский Mate 40 Pro или сдержанный Galaxy S20 Ultra.
Дисплей
Лучший дисплей однозначно у Galaxy S20 Ultra. Разрешение Quad HD+, частота обновления 120 Гц. Айфон таким похвастаться не может, но у него более естественный цвета.
Железо
Самый передовой чипсет у Huawei Mate 40 Pro. Новейший Kirin 9000 невероятно мощный. Но A14 Bionic в iPhone 12 Pro Max также прекрасно справляется со всеми задачами. А вот Galaxy S20 Ultra здесь явный аутсайдер. У него устаревшая 7-нм Snapdragon 865 (или Exynos 990, зависит от региона). И тут не поможет даже 12 ГБ ОЗУ.
Камера
Лучший камерофон современности это Huawei Mate 40 Pro+. Mate 40 Pro отстает совсем чуть-чуть. Камера китайца отлично снимает и днем, и ночью, а еще может похвастаться 5-кратным оптическим зумом. Что до iPhone 12 Pro Max и Galaxy S20 Ultra, то здесь примерный паритет.
Батарея
Айфон не блещет автономностью, именно он проигравший. А дольше всего работает Huawei Mate 40 Pro. У Galaxy S20 Ultra огромный аккумулятор на 5000 мА*ч, так что с долговечностью у этой модели также все в полном порядке.
Цены
Самым дорогим в тройке флагманов является iPhone 12 Pro Max.
- iPhone 12 Pro Max — от 109 990 рублей.
- Huawei Mate 40 Pro — 89 990 рублей;
- Samsung Galaxy S20 Ultra — от 94 990 рублей.
Плюсы и минусы Samsung Galaxy S20 Ultra
+ Огромный аккумулятор
+ Великолепный QHD+ дисплей
+ Самый широкий экран
+ Слот microSD
+ Великолепный дактилоскопический датчик
– Слишком большой
– Устаревшая SoC
Плюсы и минусы Huawei Mate 40 Pro
+ Поддержка стилуса
+ Великолепная камера
+ Продвинутая система распознавания лиц
+ Быстрая зарядка (как проводная, так и беспроводная)
+ Самый недорогой в троице
– Отсутствие сервисов Google
Плюсы и минусы Apple iPhone 12 Pro Max
+ MagSafe
+ Потрясающее качество сборки
+ Высокая производительность
+ Face ID
+ Лучшая защита от воды
+ Оптимизированная iOS 14
+ Эргономика
– Высокая цена
– Отсутствие Touch ID
– Маленькая батарея
– Экран с частотой обновления 60 Гц
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