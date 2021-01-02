Битва флагманов — сравнение iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra

Топовые смартфоны.

Планируете приобрести флагманский смартфон? Но не знаете, какой именно? Сейчас у нас продаются три топовые модели от разных производителей. Речь идет о iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S20 Ultra и Huawei Mate 40 Pro.

Какой из них лучший? Выясним.

Дизайн

Все три девайса выглядят дорого и стильно. Используются материалы высочайшего качества. Однозначного победителя в этой категории быть не может. На вкус и цвет, как говорится. Кому-то по душе квадратное ретро нового Айфона, другим нравится хайтековский Mate 40 Pro или сдержанный Galaxy S20 Ultra.

Дисплей

Лучший дисплей однозначно у Galaxy S20 Ultra. Разрешение Quad HD+, частота обновления 120 Гц. Айфон таким похвастаться не может, но у него более естественный цвета.

Железо

Самый передовой чипсет у Huawei Mate 40 Pro. Новейший Kirin 9000 невероятно мощный. Но A14 Bionic в iPhone 12 Pro Max также прекрасно справляется со всеми задачами. А вот Galaxy S20 Ultra здесь явный аутсайдер. У него устаревшая 7-нм Snapdragon 865 (или Exynos 990, зависит от региона). И тут не поможет даже 12 ГБ ОЗУ.

Камера

Лучший камерофон современности это Huawei Mate 40 Pro+. Mate 40 Pro отстает совсем чуть-чуть. Камера китайца отлично снимает и днем, и ночью, а еще может похвастаться 5-кратным оптическим зумом. Что до iPhone 12 Pro Max и Galaxy S20 Ultra, то здесь примерный паритет.

Батарея

Айфон не блещет автономностью, именно он проигравший. А дольше всего работает Huawei Mate 40 Pro. У Galaxy S20 Ultra огромный аккумулятор на 5000 мА*ч, так что с долговечностью у этой модели также все в полном порядке.

Цены

Самым дорогим в тройке флагманов является iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro Max — от 109 990 рублей.

Huawei Mate 40 Pro — 89 990 рублей;

Samsung Galaxy S20 Ultra — от 94 990 рублей.

Плюсы и минусы Samsung Galaxy S20 Ultra

+ Огромный аккумулятор

+ Великолепный QHD+ дисплей

+ Самый широкий экран

+ Слот microSD

+ Великолепный дактилоскопический датчик

– Слишком большой

– Устаревшая SoC

Плюсы и минусы Huawei Mate 40 Pro

+ Поддержка стилуса

+ Великолепная камера

+ Продвинутая система распознавания лиц

+ Быстрая зарядка (как проводная, так и беспроводная)

+ Самый недорогой в троице

– Отсутствие сервисов Google

Плюсы и минусы Apple iPhone 12 Pro Max

+ MagSafe

+ Потрясающее качество сборки

+ Высокая производительность

+ Face ID

+ Лучшая защита от воды

+ Оптимизированная iOS 14

+ Эргономика

– Высокая цена

– Отсутствие Touch ID

– Маленькая батарея

– Экран с частотой обновления 60 Гц

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