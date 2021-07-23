Большая Садовая в Ростове-на-Дону — большая прогулка по главной улице города, часть 2

Продолжим!

Продолжаем гулять по Большой Садовой в Ростове-на-Дону. Первая часть прогулки здесь. А теперь вторая. В прошлый раз мы дошли и прошли мимо Парка Горького. Посмотрим направо. Что это? Знаменитая Гостиница Московская. Которая десятки лет была заброшенной. А теперь, вроде как, ее реставрируют.

Прямо по курсу администрация города. Раньше была белой. Теперь же ей вернули изначальную расцветку из позапрошлого века. Красивое строение.

Напротив вот такое здание. Что это? Торговый дом Яблоковых. Строение в стиле эклектики и модерна, построенное в 1898 году. Крылатые головы бога Гермеса на фасаде. Архитектором выступил Евгений Михайлович Гулин. В здании некогда располагался один из первых кинотеатров на юге России (сначала Художественный, затем его переименован в Олимп, а в советские времена он стал Комсомольцем). А в пору моей юности здесь находился знаменитый бар Кино. Я сюда водил девушек ;-).

Движемся далее. Справа двухэтажный доходный дом, построенный в последней четверти 19 века по заказу семьи Костанаевых. Здание сооружено в эклектичном стиле, он был популярен на рубеже 19 и 20 веков. Все, кто рос в девяностых помнят его по магазину Буратино (вон он и сам Буратино сверху, присмотритесь), чуть ли не главном магазине игрушек того времени. Сейчас в подвале здания находится театр “Человек в Кубе“.

А что слева? Это дом купца Генч-Оглуева. Это первый в Ростове многоэтажным доходный дом, спроектированный архитектором Александра Померанцева. Построен в 1880-1883 годах. Во времена СССР тут располагался магазин Океан.

Смотрим налево, по ходу движения. Красивейшее строение 19 века.

А это Дворец творчества детей и молодежи.

Что тут было раньше? Здание отделения Волжско-Камского банка 1910 года постройки.

Еще один доходный дом с магазином посуды Танаис.

Чуть дальше еще.

Здание университета РИНХ.

Ворошиловский проспект. И строение времен Сталина. Симпатичный жилой дом. По-прежнему в отличном состоянии. Жильцы следят.

Спускаемся в переход. Там мозаики, подробно о которых будет отдельный материал.

Идем мимо приемной полномочного представителя президента РФ.

Читаем табличку.

Напротив Дом Правительства, ранее Дом Советов, построенный на месте церкви Александра Невского. Разрушили главный собор города в 1930 году… Собор был самым большим культовым сооружением и самым высоким зданием города.

Музей Краеведения. Часто бывают интересные экспозиции.

Колоны, колоны…

Доходный дом Токарева, построенный в 1905 году. Сейчас тут расположена больница.

Здание центробанка. Построено в советское время при Сталина.

Современный комплекс Арка. Тут и гостиница, и рестораны.

Трудно не согласиться, да?

Кинотеатр Ростов, некогда самый большой и популярный в Ростове-на-Дону. Как кинотеатр давно не работает. Теперь тут своего рода арт-пространство.

Слева здание ЮФУ (Южный Федеральный Университет), тут же находится Исторический факультет.

Когда-то этот дом принадлежал одному человеку. Тут жил купец Кистов.

Детский универмаг Солнышко. Мама рассказывала, что когда-то это здание казалось им суперсовременным, невероятным. Только тут были автоматические эскалаторы. Чудо в те времена.

А это такой необычный памятник Водопроводу.

Напротив главный Ростовский Государственный Музыкальный Театр.

Некогда доходный дом, а теперь здание ресторана Le Bistro.

Старо-покровский храм. Восстановлен в 2005-2007 годах.

И историческое место.

Сама Елизавета.

Впереди гостиница Don Plaza, в советское время главный отель города Интурист.

Дом Братьев Мартын. Построен в 1893 году. Сейчас тут находится Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова.

Напротив доходный дом 19 века.

А рядом советское здание в такой вот стилистике.

Рядом куда красивее.

Тут когда-то находилась крепость.

Почти дошли до конца Большой Садовой. Это Парк Культуры и отдыха 1 мая.

В нем же.

Напротив очередной доходный дом.

А вот и конец Большой Садовой, Театральная площадь.

Прогулка завершена. Было интересно?

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