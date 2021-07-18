Большая Садовая в Ростове-на-Дону — большая прогулка, часть 1

Продолжаем гулять.

В пятницу прогулялся по Большой Садовой, центральной улице города. Почему она так называется? Когда-то она и правда была Садовой. Зелени и огромных деревьев было много, даже в детстве моем и лет 15 назад тоже. А потом их спилили. Теперь ждем, когда вырастут новые. Плюс есть — здания лучше видно.

Но минусов больше — кислорода меньше, тени нет (в жару, как сейчас, совсем уж невыносимо). И, да, напомню, что во время СССР улица носила другое название — Энгельса.

Прогулка вышла большая, от начала и до конца, фотографий много. Поэтому разделю на несколько частей (три). Начнем сначала, от главного ЖД вокзала. Поднимаемся до Большой Садовой, 8 к монументальному строению советского периода.

Вот такое необычное название.

Ну и сам рысь.

С этим котом знаком достаточно давно (лет 5 точно). Весьма агрессивный товарищ, между прочим. Поздоровались. Идем дальше. Историческое строение газеты Приазовский край (влиятельное было издание в Царской России, в 1918 году большевики его национализировали, красивое наименование понятия «отняли»), увы, в плачевном состоянии. Отреставрируют ли? Честно, не верю…

Еще каких-то 20 лет назад оно выглядело иначе. Вот так:

Идем дальше. Хрущевское чудовище с рисунком ковра.

К счастью, на Большой Садовой зданий той эпохи немного. А это доходный дом братьев Войцеховских конца 19 века на Большой Садовой, 19. Сейчас тут модный бутик Soho.

Витрины у них всегда оформлены интересно.

Далее одно из самых красивых зданий Большой Садовой, особняк Маргариты Черновой конца XIX века, построенный по проекту архитектора Н. А. Дорошенко в стиле эклектика.

Дом госпоже Черновой подарил купец Парамонов, страстно ее любивший. Жест!

Не 19 веком единым. Симпатичные строения сталинских времен на Садовой тоже есть.

Но такие строения мне нравятся все же больше.

А это знаменитый магазин Охотник (оружие, рыболовецкие снасти и прочее), который я очень любил в детстве. И все дети.

Сквер возле Дома Книги.

Заходим в переход на пересечении Большой Садовой и Буденновского. Один из самых красивых переходов с потрясающими мозаиками. Мозаикам Ростова-на-Дону я планирую посвятить отдельный материал.

ЦУМ, главный универмаг города.

Здание построено в 1910 году меценатом и судовладельцем Г. Г. Пустовойтовым по проекту архитектора Е. М. Гулина. Объект культурного наследия регионального значения.

А далее Золотой Колос, знаменитая ростовская кондитерская, которая известна с советских времен.

Посмотрим напротив. Увидим потрясающей красоты строение. Но уже перекошенное. Требует внимания…

А вот и Ленин на входе в Парк Горького. О парке тоже напишу отдельно.

Туристическое бюро раньше работали. Но уже больше года закрыто.

И вот мы дошли до администрации. Продолжение последует!

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