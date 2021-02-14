Чехлы на Айфон — крутые и недорогие

На Айфон SE (2020), на Айфон X, на Айфон 11 и на Айфон 12 и прочие.

С праздником, дорогие друзья! Нужен классный, качественный, прочный и стильный чехол для вашего Айфона? Что же, наша подборка как раз для вас. Где будем брать? Конечно же, на Aliexpress. Дешевле нигде не найдете. Да и выбор там велик.

Поехали!

1. Простой и цветной

Цена: 226-295 рублей

Стильный и недорогой чехол, который выглядит точь-в-точь, как оригинальный. Высокое качество материалов, прослужит долго! Есть чехлы для всех актуальных (и не очень) Айфонов, начиная с iPhone 6 и заканчивая iPhone 12 Pro Max.

2. Зеркальный 3D-чехол

Цена: 100-160 рублей

Почти даром! Буквально за пару баксов вы получите очень необычный чехол с зеркальной 3D-поверхностью. Почти ни у кого такого не будет, гарантируем. И, да, есть варианты для всех популярных айфонов.

3. Чехол с отсеком для карты

Цена: 118-280 рублей

Еще один весьма необычный чехол. На этот раз, к тому же, практичный. Теперь вместе с айфоном вы сможете носить свою кредитную/дебетовую/любую другую пластиковую карту. Удобно же!

4. Космический чехол

Цена: 207-265 рублей

Космическая тематика завораживает? Тогда этот чехол создан для вас. Будете всегда наблюдать Луну, Марс, космос или целую галактику разом. Ну и он неплохо защищает айфон.

5. Стеклянный чехол для Айфона

Цена: 350 рублей

Чехол из закаленного стекла. Отлично защищает, а еще выглядит по-настоящему дорого, стильно и очень необычно. Кроме того, айфон не теряет свой изначальный дизайн.

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