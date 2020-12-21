Что будет с Землей, если Луна исчезнет?

Представим.

Включаем воображение. Вот, однажды вы просыпаетесь среди ночи, смотрите в небо, а там нет Луны. Она исчезла. Что будет со всеми нами и Землей в том случае, если естественный спутник нашей планеты вдруг пропадет?

А вот что.

Представим, что Луна взорвалась.

Если Луна взорвется (например, в результате удара мощного астероида, атаки условных инопланетян или по любой другой причине), то ее куски полетят во все стороны. В том числе и нашу. При взрыве определенной магнитуды вокруг Земли может образоваться кольцевая система (как у Сатурна).

А если кусочки Луны упадут на Землю? Если они будут большими, то все плохо. Жертв окажется чудовищно много. Но, если маленькими (а при мощном взрыве так и будет), то ничего страшного не произойдет — земляне выживут.

Какие еще последствия ждут нас после исчезновения Луны:

Ночное небо станет очень темным;

Исчезнут затмения;

Тормозить Землю будет нечему. Сутки будут всегда составлять 24 часа, как сейчас. Именно Луна тормозила Землю по чуть-чуть на протяжении миллиардов лет. Несколько миллиардов лет назад сутки длились порядка 10 часов. И до нынешних 24 часов они «доросли» как раз из-за Луны;

Мощность приливов снизится — составит примерно 20% от нынешней;

Осевой наклон планеты поменяется. Сейчас он составляет 23,4 градуса. Без Луны он может превысить 40 градусов. Что это значит для нас? Таяния льдов, например. Так как на полюсах не всегда будет холодно, а на Экваторе, напротив, жарко. Ну и Ледниковые периоды станут более частыми.

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