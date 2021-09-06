Что делать, если вы нашли потерянный iPhone — 7 советов

Попытаться найти владельца.

Так случилось, что вы нашли чей-то потерянный Айфон. Если он включен и не защищен Face ID/Touch ID и код-паролем, то все относительно просто. Звоните по телефону записанному, как «Мама», «Папа», «Любимый», «Любимая» и производные. Легко находите владельца. Но айфоны без защиты штука редкая. Что делать с заблокированным найденным айфоном?

Расскажем. Но сначала скажем, чего делать точно не нужно.

Не старайтесь подобрать пароль . Шансов у вас 0. А навредить можете. Дело в том, что по пути Настройки – Face ID/Touch ID и код-пароль – Стирание данных владелец мог активировать опцию стирания всей информации после 10 неудачных попыток ввода код-пароля. Айфон от этого не разблокируется, привязка к Apple ID не снимется. Шансы найти обладателя не повысит. Не выключайте смартфон . Это понизит шансы найти его через локатор.

А что делать нужно?

Попробуйте найти контакт : если гаджет подключился к сети до того, как владелец активировал режим пропажи, то на экране вы увидите сообщение об этом. Там же будет контактный номер. Звоните, общаетесь, отдаете смартфон. Вы молодец, помогли человек.

: если гаджет подключился к сети до того, как владелец активировал режим пропажи, то на экране вы увидите сообщение об этом. Там же будет контактный номер. Звоните, общаетесь, отдаете смартфон. Вы молодец, помогли человек. Установите SIM-карту в другой телефон : Если контактных данных нет, то можно извлечь симку, а потом установить ее в другой аппарат. Если на ней нет защиты пином, то можно попробовать найти родственников или друзей прямо в ее памяти.

: Если контактных данных нет, то можно извлечь симку, а потом установить ее в другой аппарат. Если на ней нет защиты пином, то можно попробовать найти родственников или друзей прямо в ее памяти. Воспользуйтесь Siri : Попробуйте спросить голосовую помощницу Чей это iPhone . Если владелец позаботился о настройке (где? в Настройки – Siri и Поиск – Моя информация ), то вы увидите карточку с указанием нужных вам данных.

: Попробуйте спросить голосовую помощницу . Если владелец позаботился о настройке (где? в ), то вы увидите карточку с указанием нужных вам данных. Кнопка SOS : Нужно нажать на SOS на экране ввода код-пароля и попасть в раздел Медкарта. Там могут быть номера телефонов родственников.

: Нужно нажать на SOS на экране ввода код-пароля и попасть в раздел Медкарта. Там могут быть номера телефонов родственников. Просто подключите айфон к сети и ждите : откройте Пункт управления, активируйте мобильный интернет и просто ждите. Так, больше шансов, что смартфон будет найден владельцем через Локатор.

Ничего не помогло? Просто поддерживайте заряд батареи и ждите звонка. Рано или поздно владелец смартфона должен с вами связаться.

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