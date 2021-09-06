Что делать, если вы нашли потерянный iPhone — 7 советов
Попытаться найти владельца.
Так случилось, что вы нашли чей-то потерянный Айфон. Если он включен и не защищен Face ID/Touch ID и код-паролем, то все относительно просто. Звоните по телефону записанному, как «Мама», «Папа», «Любимый», «Любимая» и производные. Легко находите владельца. Но айфоны без защиты штука редкая. Что делать с заблокированным найденным айфоном?
Расскажем. Но сначала скажем, чего делать точно не нужно.
- Не старайтесь подобрать пароль. Шансов у вас 0. А навредить можете. Дело в том, что по пути Настройки – Face ID/Touch ID и код-пароль – Стирание данных владелец мог активировать опцию стирания всей информации после 10 неудачных попыток ввода код-пароля. Айфон от этого не разблокируется, привязка к Apple ID не снимется. Шансы найти обладателя не повысит.
- Не выключайте смартфон. Это понизит шансы найти его через локатор.
А что делать нужно?
- Попробуйте найти контакт: если гаджет подключился к сети до того, как владелец активировал режим пропажи, то на экране вы увидите сообщение об этом. Там же будет контактный номер. Звоните, общаетесь, отдаете смартфон. Вы молодец, помогли человек.
- Установите SIM-карту в другой телефон: Если контактных данных нет, то можно извлечь симку, а потом установить ее в другой аппарат. Если на ней нет защиты пином, то можно попробовать найти родственников или друзей прямо в ее памяти.
- Воспользуйтесь Siri: Попробуйте спросить голосовую помощницу Чей это iPhone. Если владелец позаботился о настройке (где? в Настройки – Siri и Поиск – Моя информация), то вы увидите карточку с указанием нужных вам данных.
- Кнопка SOS: Нужно нажать на SOS на экране ввода код-пароля и попасть в раздел Медкарта. Там могут быть номера телефонов родственников.
- Просто подключите айфон к сети и ждите: откройте Пункт управления, активируйте мобильный интернет и просто ждите. Так, больше шансов, что смартфон будет найден владельцем через Локатор.
Ничего не помогло? Просто поддерживайте заряд батареи и ждите звонка. Рано или поздно владелец смартфона должен с вами связаться.
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