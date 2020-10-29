Что купить iPhone 12 или iPhone 11 Pro Max

Выбираем.

Новенький Айфон 12 уже тут, продается в магазинах. Стоит ли его покупать? Или быть может за эти деньги есть более интересный iPhone? Например, прошлогодний флагман. Однозначного ответа на вопрос, что лучше — простой iPhone 12 или максимальный iPhone 11 Pro Max — нет. И у того и у другого есть свои плюсы и минусы.

Но мы постараемся помочь вам определиться с тем, какой именно смартфон выбрать.

Дизайн

Да, у iPhone 12 новый дизайн. Точнее — «новый-старый». Он напоминает культовые iPhone 4 и iPhone 5. У него острые грани вместо круглых.

Достоинство это или недостаток? Судить не беремся. У каждого свои предпочтения. Но то, что рамки вокруг дисплея у айфона 12 меньше — факт и неоспоримое преимущество.

Впрочем, толстыми рамки не назовешь и у iPhone 11 Pro Max.

Кто крепче?

За счет защитного покрытия Ceramic Shield новенький айфон крепче старого. Китайцы утверждают обратное. Но мы больше верим западным блогерам.

В плане ударопрочности и защиты от царапин iPhone 12 однозначно лучше iPhone 11 Pro Max.

Размеры

Разумеется, 11 Pro Max больше, чем простой iPhone 12, на то он и Макс:

iPhone 11 Pro Max: 158 × 77,8 × 8,1 мм, вес 226 г.

iPhone 12: 146,7 × 71,5 × 7,4 мм, вес 162 г.

Это такая категория, где выбрать фаворита невозможно.

Цвета

У iPhone 11 Pro Max всего четыре расцветки — золотистая, серая, серебристая и темно-зеленая.

iPhone 12 может быть красным, зеленым, белым, черным и синим.

Все зависит от того, кому и что больше нравится. 11 Pro Max исключительно строгий, а вот 12 вполне может быть ярким и веселым.

Дисплей

У iPhone 12 6,1-дюймовый дисплей. У iPhone 11 Pro Max экран заметно больше — 6,5 дюймов. Очевидно, что если вам нужен большой айфон с огромным экраном, то брать стоит именно 11 Pro Max. Хватает компактного? Что же, iPhone 12 — ваш выбор.

И там и там используются OLED-панели. Разрешение и плотность пикселей примерно одинаковые. Матрицы схожие.

Технические параметры

Внутри iPhone 11 Pro Max находится A13 Bionic, у iPhone 12 — A14 Bionic. И тот и другой смартфон оснащены 4 ГБ оперативной памяти. На бумаге разница в производительности есть. На деле она совсем незаметна. Оба устройства очень быстрые и останутся таковыми еще долгие и долгие годы.

Возможно, что когда-нибудь в будущем (лет через 5) разница станет заметной. Но не сейчас.

iPhone 12 доступен с 64, 128 или 256 ГБ флэш-памяти. У iPhone 12 Pro Max вариантов накопителей больше — на 64, 128, 256 или 512 ГБ.

О наличии у Айфон 12 5G-модема не говорим, так как в наших краях толку от него ноль.

Батареи и время автономной работы

А вот тут прошлогодний флагман однозначный победитель. У него аккумулятор на 3960 мА*ч, В режиме просмотра видео он способен проработать аж 20 часов.

Внутри iPhone 12 источник питания на 2815 мА*ч с заявленным временем работы при просмотре видео 17 часов.

В жизни Айфон 11 Про работает намного дольше, чем Айфон 12.

И тот и другой смартфон поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 20 Вт. Что до беспроводного способа, то зарядка происходит по стандарту Qi. Однако iPhone 12 способен похвастаться еще и магнитной зарядкой MagSafe на 15 Вт.

Камеры

У iPhone 11 Pro Max тройная камера — имеется ширик, сверхширик и телевик, все модули на 12 Мп.

У iPhone 12 камера двойная — ширик и сверхширик на те же 12 Мп.

11 Про Макс может похвастаться лучшей оптической стабилизацией, наличием 2-кратного оптического зума как на удаление, так и на приближение. Цифровой зум тут 10-кратный (против 5-кратного у iPhone 12).

И там и там есть ночной режим съемки, поддержка технологии Deep Fusion. Но Smart HDR 3 поддерживает только Айфон 12. Да и со съемкой видео у него лучше — умеет снимать HDR-видео в стандарте Dolby Vision и Таймлапс в Ночном режиме.

Селфи-камера также более совершенная у нового айфона — технически она почти такая же (и там и там 12 Мп и диафргама f/2.2), но имеет ряд эксклюзивных фич, вроде ночных селфи, Deep Fusion, Smart HDR 3.

Нужен телевик? Тогда берите iPhone 11 Pro Max. Обойдетесь без него? Два других объектива iPhone 12 круче.

Комплектация

Комплектация iPhone 11 Pro Max богаче. В коробке есть не только наушники, но даже зарядное устройство мощностью 18 Вт. Ничего докупать не нужно.

iPhone 12 гол как сокол. В коробке лежит лишь сам смартфон, провод и бумажки.

Цены

За iPhone 12 у нас просят:

iPhone 12 с накопителем на 64 ГБ — 79 990 рублей

iPhone 12 с накопителем на 128 ГБ — 84 990 рублей

iPhone 12 с накопителем на 256 ГБ — 94 990 рублей

iPhone 11 Pro Max снят с продажи с официального сайта Apple. Но его все еще можно купить в магазинах. Цены примерно такие:

iPhone 11 Pro Max с накопителем на 64 ГБ — 81 990 рублей

iPhone 11 Pro Max с накопителем на 256 ГБ — 91 200 рублей

iPhone 11 Pro Max с накопителем на 512 ГБ — 98 200 рублей

Итог

Если вам нравится дизайн iPhone 12 и хочется владеть самым последним айфоном, то, конечно, берите его. Но нам кажется, что iPhone 11 Pro Max — это все-таки больше айфона (больше батареи, камер, экрана) примерно за те же деньги. И его приобретение сегодня — вполне разумный шаг.

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