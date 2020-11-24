Что купить — компактный iPhone 12 mini или флагманскую «лопату» iPhone 12 Pro max?
Неожиданный выбор.
Хочется необычный новый айфон? Тогда выбирайте между iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. У первого новый форм-фактор для смартфона от Apple с OLED-дисплеем. Второй же является самым большим айфоном в истории.
Один — самый дешевый Айфон 12, другой — самый дорогой. Какие у них плюсы и минусы?
Достоинства iPhone 12 mini
Главным преимуществом компактного айфона является его маленький размер. Он идеально подойдет для девушек и детей. Что до взрослых мужчин, то для начала рекомендуем подержать его в руках — он может показаться вам чрезмерно компактным.
Еще один плюс 12 мини — его стоимость. Это самый дешевый айфон 2020 года после iPhone SE (2020). С флагманской, между прочим, начинкой.
Наконец, он может быть очень ярким — например, красным. Айфон 12 Про Макс так не умеет.
Достоинства iPhone 12 Pro Max
А какие преимущества у флагмана? Во-первых, у него и правда самая крутая камера среди модельного ряда iPhone 12. Главный сенсор тыльной камеры тут почти на 50% больше, чем у Айфон 12, 12 Про и 12 Мини. А это значит больше света и более крутые фотографии.
Во-вторых, у 12 Про Макс самая большая батарея. Он самый долгоиграющий из всех Айфонов 12.
В-третьих, у Айфон 12 Про Макс огромный дисплей. Прекрасно подходит для просмотра фильмов.
В-четвертых, он умеет снимать в ProRAW.
Ну и, наконец, обладать всем самым-самым попросту престижно.
Минусы iPhone 12 mini
Опять же, главным минусом для кого-то станут маленькие размеры этой модели. Но это субъективно.
А вот то, что тут маленький аккумулятор — это уже объективно. iPhone 12 mini держит заряд меньше, чем любой другой iPhone 12.
Минусы iPhone 12 Pro Max
Главный недостаток iPhone 12 Pro Max — его высокая стоимость. Он не только самый большой айфон в истории, но и самый дорогой.
Кроме того, кого-то могут отпугнуть размеры. 6,7-дюймовый «лопатофон» — удовольствие не для каждого.
А какой айфон из этих двух выбрали бы вы?
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