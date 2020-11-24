Что купить — компактный iPhone 12 mini или флагманскую «лопату‎» iPhone 12 Pro max?

Неожиданный выбор.

Хочется необычный новый айфон? Тогда выбирайте между iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. У первого новый форм-фактор для смартфона от Apple с OLED-дисплеем. Второй же является самым большим айфоном в истории.

Один — самый дешевый Айфон 12, другой — самый дорогой. Какие у них плюсы и минусы?

Достоинства iPhone 12 mini

Главным преимуществом компактного айфона является его маленький размер. Он идеально подойдет для девушек и детей. Что до взрослых мужчин, то для начала рекомендуем подержать его в руках — он может показаться вам чрезмерно компактным.

Еще один плюс 12 мини — его стоимость. Это самый дешевый айфон 2020 года после iPhone SE (2020). С флагманской, между прочим, начинкой.

Наконец, он может быть очень ярким — например, красным. Айфон 12 Про Макс так не умеет.

Достоинства iPhone 12 Pro Max

А какие преимущества у флагмана? Во-первых, у него и правда самая крутая камера среди модельного ряда iPhone 12. Главный сенсор тыльной камеры тут почти на 50% больше, чем у Айфон 12, 12 Про и 12 Мини. А это значит больше света и более крутые фотографии.

Во-вторых, у 12 Про Макс самая большая батарея. Он самый долгоиграющий из всех Айфонов 12.

В-третьих, у Айфон 12 Про Макс огромный дисплей. Прекрасно подходит для просмотра фильмов.

В-четвертых, он умеет снимать в ProRAW.

Ну и, наконец, обладать всем самым-самым попросту престижно.

Минусы iPhone 12 mini

Опять же, главным минусом для кого-то станут маленькие размеры этой модели. Но это субъективно.

А вот то, что тут маленький аккумулятор — это уже объективно. iPhone 12 mini держит заряд меньше, чем любой другой iPhone 12.

Минусы iPhone 12 Pro Max

Главный недостаток iPhone 12 Pro Max — его высокая стоимость. Он не только самый большой айфон в истории, но и самый дорогой.

Кроме того, кого-то могут отпугнуть размеры. 6,7-дюймовый «лопатофон‎» — удовольствие не для каждого.

А какой айфон из этих двух выбрали бы вы?

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